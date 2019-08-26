Jovem é encontrado morto às margens da rodovia ES 334, em Pancas

Talyson Gomes, de 23 anos, foi encontrado morto às margens da ES 334, na cidade de Pancas, Noroeste do ES Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O corpo de um jovem foi encontrado na manhã desta segunda-feira (26), às margens da

, na cidade de

, no

do Estado. Desparecido há aproximadamente um dia, Talyson Gomes, de 23 anos, estava no meio da vegetação de uma ribanceira. A suspeita é que ele tenha caído de moto no local.

Polícia Militar, que realizou as buscas para encontrar o rapaz, ele foi localizado na altura do km 4 da rodovia, que liga o Centro da cidade ao distrito de Vila Verde. Quando os policiais chegaram ao local, Talyson Gomes já estava sem vida e, por isso, a perícia da Polícia Civil foi acionada. De acordo com a, que realizou as buscas para encontrar o rapaz, ele foi localizado na altura do km 4 da rodovia, que liga o Centro da cidade ao distrito de Vila Verde. Quando os policiais chegaram ao local, Talyson Gomes já estava sem vida e, por isso, a perícia dafoi acionada.

Por meio de nota, a PC informou que o caso foi tipificado, inicialmente, como acidente de trânsito fatal e que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde um exame apontará a causa da morte. A apuração do fato ficará sob responsabilidade da Delegacia de Polícia de Pancas.