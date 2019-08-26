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Sob investigação

Jovem é encontrado morto às margens da rodovia ES 334, em Pancas

Suspeita é de que Talyson Gomes, de 23 anos, tenha morrido em um acidente de moto

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 14:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2019 às 14:16
Talyson Gomes, de 23 anos, foi encontrado morto às margens da ES 334, na cidade de Pancas, Noroeste do ES Crédito: Reprodução | Redes Sociais
O corpo de um jovem foi encontrado na manhã desta segunda-feira (26), às margens da
ES 334
, na cidade de
Pancas
, no
Noroeste
do Estado. Desparecido há aproximadamente um dia, Talyson Gomes, de 23 anos, estava no meio da vegetação de uma ribanceira. A suspeita é que ele tenha caído de moto no local.
De acordo com a Polícia Militar, que realizou as buscas para encontrar o rapaz, ele foi localizado na altura do km 4 da rodovia, que liga o Centro da cidade ao distrito de Vila Verde. Quando os policiais chegaram ao local, Talyson Gomes já estava sem vida e, por isso, a perícia da Polícia Civil foi acionada.
 > Bandidos roubam táxi, capotam e trocam tiros com policiais em Linhares
Por meio de nota, a PC informou que o caso foi tipificado, inicialmente, como acidente de trânsito fatal e que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde um exame apontará a causa da morte. A apuração do fato ficará sob responsabilidade da Delegacia de Polícia de Pancas.
Jovem é encontrado morto às margens da rodovia ES 334, em Pancas

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