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Violência

Mãe encontra filho morto dentro de casa em Pancas

Ele foi morto a tiros. O crime foi descoberto na manhã desta quinta-feira (5), na comunidade de Laginha de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2019 às 22:26

Publicado em 05 de Dezembro de 2019 às 22:26

O corpo de Rogério Buge foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Brunela Alves/Arquivo
Mais um caso de violência foi registrado na cidade de Pancas, na região Noroeste do Estado. Na manhã desta quinta-feira (5), uma mulher acionou a polícia após encontrar o filho morto dentro da residência onde ele morava, na comunidade de Lajinha de Pancas. Segundo a Polícia Militar, a vítima, identificada como Rogério Buge, de 38 anos, foi morto a tiros.
De acordo com a ocorrência policial, uma equipe foi ao local para verificar o registro de homicídio na comunidade. Aos militares, a mãe da vítima disse que encontrou o filho caído na entrada da residência, já morto.
Peritos estiveram no local e isolaram a área. O corpo de Rogério foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. O caso será investigado pela Polícia Civil.

VIOLÊNCIA

A onda de assassinatos na cidade de Pancas tem deixado moradores preocupados. Em menos de uma semana, foram quatro crimes de homicídios registrados no município. Dois apenas no fim de semana.
A situação é preocupante, já que em pouco dias a cidade mais que dobrou o número de homicídios ocorridos ao longo deste ano. Em 2019, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), foram registrados 7 homicídios até o momento, o mesmo número de 2018.

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