Mãe encontra filho morto dentro de casa em Pancas

O corpo de Rogério Buge foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Brunela Alves/Arquivo

Mais um caso de violência foi registrado na cidade de Pancas, na região Noroeste do Estado. Na manhã desta quinta-feira (5), uma mulher acionou a polícia após encontrar o filho morto dentro da residência onde ele morava, na comunidade de Lajinha de Pancas. Segundo a Polícia Militar, a vítima, identificada como Rogério Buge, de 38 anos, foi morto a tiros.

De acordo com a ocorrência policial, uma equipe foi ao local para verificar o registro de homicídio na comunidade. Aos militares, a mãe da vítima disse que encontrou o filho caído na entrada da residência, já morto.

Peritos estiveram no local e isolaram a área. O corpo de Rogério foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. O caso será investigado pela Polícia Civil.

VIOLÊNCIA

A onda de assassinatos na cidade de Pancas tem deixado moradores preocupados. Em menos de uma semana, foram quatro crimes de homicídios registrados no município. Dois apenas no fim de semana