Fim de semana é marcado por cinco assassinatos na Região Noroeste do ES

Delegacia de Polícia de Baixo Guandu Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

O fim de semana foi marcado por cinco assassinatos na Região Noroeste do Espírito Santo . Três casos ocorreram na pequena cidade de Pancas . Todas as vítimas são do sexo masculino.

PANCAS

O primeiro homicídio ocorreu na manhã do último sábado (30). A vítima foi identificada pela Polícia Militar como Nivaldo da Silva, de 54 anos. Ele trabalhava como vaqueiro em uma propriedade rural. Foi o patrão dele que encontrou o corpo e chamou a polícia.

De acordo com a PM , o vaqueiro apresentava várias perfurações pelo corpo, aparentemente provocadas por faca. Ele estava caído na varanda da casa onde morava, na região de Vargem Alegre, interior do município.

O segundo homicídio aconteceu no domingo (01), em Córrego São Bento, em Laginha de Pancas , por volta das 15h30. A vítima foi identificada como Rafael da Silva dos Santos, de 24 anos.

Populares entraram em contato com a PM informando que um jovem havia sido atingido por disparos de arma de fogo. Policiais foram ao local e encontraram a vítima caída no chão, já sem vida. Eles isolaram a área e acionaram a perícia da Polícia Civil.

A perícia informou que a vítima apresentava diversas perfurações pelo corpo ocasionadas por disparos de arma de fogo calibre 12. Foram três tiros que atingiram a região da cabeça, pernas e braços. A PM tentou ouvir os populares, mas eles não souberam informar a autoria do crime.

ENCONTRO DE CADÁVER

Ainda em Pancas, um corpo carbonizado foi encontrado na região de Córrego São Bento, interior do município. A PM foi ao local e logo após acionou a perícia da Polícia Civil . A PM não deu mais detalhes sobre a vítima.

BAIXO GUANDU

E os crimes continuaram na Região Noroeste . Em Baixo Guandu , um adolescente, também no fim de semana, foi mais uma vítima de homicídio por arma de fogo.

O adolescente, identificado como Hudyson Rodrigues Lima, foi atingido por disparo de arma de fogo, por volta das 22h45 de sábado (30), dentro de uma residência, na Avenida Rio Doce , no Bairro Sapucaia. Dois amigos estavam com ele, mas conseguiram se esconder e um um cômodo da casa.

A Polícia Militar foi ao local e ouviu os dois jovens. Eles disseram que estavam na casa conversando quando uma motocicleta, de cor prata, parou em frente do imóvel. O carona desceu da garupa e efetuou vários disparos de arma de fogo contra eles. O colega, de 17 anos, acabou sendo atingido por um tiro no rosto. Logo após, os suspeitos fugiram.

A vítima chegou a ser socorrida com vida por ambulância da prefeitura para o pronto-socorro local, mas acabou não resistindo.

BARRA DE SÃO FRANCISCO

Já em Barra de São Francisco , também no sábado (30), um homem de 75 anos foi morto com golpes na cabeça. O corpo foi encontrado em uma estrada entre Nova Venécia e Água Limpa, Interior do município de Baixo Guandu.

A vítima, identificada como Matisalem Alves Pontes, foi encontrada ainda com vida, por volta das 14h20, e encaminhada ao Hospital Drº Alceu Meugaço Filho, em Baixo Guandú. Ela acabou não resistindo e morreu a caminho da unidade.