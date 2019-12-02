Fim de semana é marcado por cinco assassinatos na Região Noroeste do ES

O fim de semana foi marcado por cinco assassinatos na Região Noroeste do Espírito Santo. Três casos ocorreram na pequena cidade de Pancas. Todas as vítimas são do sexo masculino.
PANCAS
O primeiro homicídio ocorreu na manhã do último sábado (30). A vítima foi identificada pela Polícia Militar como Nivaldo da Silva, de 54 anos. Ele trabalhava como vaqueiro em uma propriedade rural. Foi o patrão dele que encontrou o corpo e chamou a polícia.
De acordo com a PM, o vaqueiro apresentava várias perfurações pelo corpo, aparentemente provocadas por faca. Ele estava caído na varanda da casa onde morava, na região de Vargem Alegre, interior do município.
Populares entraram em contato com a PM informando que um jovem havia sido atingido por disparos de arma de fogo. Policiais foram ao local e encontraram a vítima caída no chão, já sem vida. Eles isolaram a área e acionaram a perícia da Polícia Civil.
A perícia informou que a vítima apresentava diversas perfurações pelo corpo ocasionadas por disparos de arma de fogo calibre 12. Foram três tiros que atingiram a região da cabeça, pernas e braços. A PM tentou ouvir os populares, mas eles não souberam informar a autoria do crime.
ENCONTRO DE CADÁVER
Ainda em Pancas, um corpo carbonizado foi encontrado na região de Córrego São Bento, interior do município. A PM foi ao local e logo após acionou a perícia da Polícia Civil. A PM não deu mais detalhes sobre a vítima.
BAIXO GUANDU
E os crimes continuaram na Região Noroeste . Em Baixo Guandu, um adolescente, também no fim de semana, foi mais uma vítima de homicídio por arma de fogo.
O adolescente, identificado como Hudyson Rodrigues Lima, foi atingido por disparo de arma de fogo, por volta das 22h45 de sábado (30), dentro de uma residência, na Avenida Rio Doce, no Bairro Sapucaia. Dois amigos estavam com ele, mas conseguiram se esconder e um um cômodo da casa.
A Polícia Militar foi ao local e ouviu os dois jovens. Eles disseram que estavam na casa conversando quando uma motocicleta, de cor prata, parou em frente do imóvel. O carona desceu da garupa e efetuou vários disparos de arma de fogo contra eles. O colega, de 17 anos, acabou sendo atingido por um tiro no rosto. Logo após, os suspeitos fugiram.
A vítima chegou a ser socorrida com vida por ambulância da prefeitura para o pronto-socorro local, mas acabou não resistindo.
BARRA DE SÃO FRANCISCO
Já em Barra de São Francisco, também no sábado (30), um homem de 75 anos foi morto com golpes na cabeça. O corpo foi encontrado em uma estrada entre Nova Venécia e Água Limpa, Interior do município de Baixo Guandu.
A vítima, identificada como Matisalem Alves Pontes, foi encontrada ainda com vida, por volta das 14h20, e encaminhada ao Hospital Drº Alceu Meugaço Filho, em Baixo Guandú. Ela acabou não resistindo e morreu a caminho da unidade.
A Polícia Civil informou que os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina e que os casos serão investigados pelas Delegacias de Polícia das respectivas regiões.