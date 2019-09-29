Bebê morre após irmão de 2 anos cair em cima dele no Noroeste do ES

Uma triste história aconteceu na cidade de, nodo Estado. Um bebê de apenas dois meses morreu neste sábado (28), após o irmão mais velho, de dois anos, cair em cima dele durante uma brincadeira, sem querer. O incidente teria acontecido pouco antes e a criancinha chegou a ser socorrida, mas chegou sem vida ao hospital. As informações são da Polícia Militar.