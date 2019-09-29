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Tragédia em Boa Esperança

Bebê morre após irmão de 2 anos cair em cima dele no Noroeste do ES

A criança, de apenas dois meses de idade, chegou a ser socorrida para um hospital, mas já chegou morta
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

29 set 2019 às 09:53

Publicado em 29 de Setembro de 2019 às 09:53

Chegada ao SML de Linhares Crédito: Brunela Alves
Uma triste história aconteceu na cidade de Boa Esperança, no Noroeste do Estado. Um bebê de apenas dois meses morreu neste sábado (28), após o irmão mais velho, de dois anos, cair em cima dele durante uma brincadeira, sem querer. O incidente teria acontecido pouco antes e a criancinha chegou a ser socorrida, mas chegou sem vida ao hospital. As informações são da Polícia Militar.
De acordo com a PM, Maxwely Feitoza Ferreira chegou ao pronto-socorro do Hospital e Maternidade Cristo Rei com o bebê Phietro Feitoza, de dois meses, já morto no colo. O corpo da criança foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

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