Bebê morre após irmão de 2 anos cair em cima dele no Noroeste do ES

Uma triste história aconteceu na cidade de Boa Esperança, no Noroeste do Estado. Um bebê de apenas dois meses morreu neste sábado (28), após o irmão mais velho, de dois anos, cair em cima dele durante uma brincadeira, sem querer. O incidente teria acontecido pouco antes e a criancinha chegou a ser socorrida, mas chegou sem vida ao hospital. As informações são da Polícia Militar.
De acordo com a PM, Maxwely Feitoza Ferreira chegou ao pronto-socorro do Hospital e Maternidade Cristo Rei com o bebê Phietro Feitoza, de dois meses, já morto no colo. O corpo da criança foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.