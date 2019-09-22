Morador de rua é morto com barra de ferro no Noroeste do ES

Um morador de rua foi assassinado de forma cruel na madrugada deste sábado (21), em, Regiãodo Estado. Gildázio Pereira dos Santos, de 38 anos, foi atingido na cabeça com uma barra de ferro e não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada ferida no Centro da cidade. Gildázio foi socorrido e levado ao hospital, mas ele morreu durante o atendimento médico. A mulher do morador de rua contou à PM que presenciou o crime. Ela viu quando um homem agrediu seu marido com uma barra de ferro. No entanto, ela afirmou que não conhece o suspeito.