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Em São Gabriel da Palha

Morador de rua é morto com barra de ferro no Noroeste do ES

Gildázio Pereira dos Santos foi encontrado ferido no Centro do município. Ele foi socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos

Publicado em 

22 set 2019 às 10:47

Publicado em 22 de Setembro de 2019 às 10:47

Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Viviane Carneiro
Um morador de rua foi assassinado de forma cruel na madrugada deste sábado (21), em São Gabriel da Palha, Região Noroeste do Estado. Gildázio Pereira dos Santos, de 38 anos, foi atingido na cabeça com uma barra de ferro e não resistiu aos ferimentos.
Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada ferida no Centro da cidade. Gildázio foi socorrido e levado ao hospital, mas ele morreu durante o atendimento médico. A mulher do morador de rua contou à PM que presenciou o crime. Ela viu quando um homem agrediu seu marido com uma barra de ferro. No entanto, ela afirmou que não conhece o suspeito.
> Um mês depois, a transformação de um homem retirado da rua na Serra
O corpo do morador de rua foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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