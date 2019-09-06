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Mais de 50 pessoas são presas em megaoperação no Noroeste do ES

Entre os objetivos da ação estava combater o tráfico de drogas, o porte ilegal de arma e crimes ambientais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2019 às 15:06

Publicado em 06 de Setembro de 2019 às 15:06

Megaoperação no Noroeste do ES leva mais de 50 pessoas para as delegacias e apreende diversos materiais Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Durante esta quinta-feira (5), todos os municípios do Noroeste do Espírito Santo foram palco de uma megaoperação contra o tráfico de drogas, o porte ilegal de armas de fogo e a prática de crimes ambientais. Entre os resultados está a prisão de 51 pessoas: 34 maiores de idade e 17 menores, sendo 43 homens e oito mulheres.
A ação durou quase 18 horas. Das 6h às 23h30, os policiais cumpriram 31 mandados de prisão contra foragidos da Justiça e 23 mandados de busca e apreensão. Além de terem abordado 1227 pessoas e 844 veículos. Drogas, armas de fogo, munições, celulares, veículos e aves também foram apreendidos.
Realizada conjuntamente pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, a operação também contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar de Minas Gerais e dos órgãos administrativos municipais. Ao todo, participaram 305 policiais militares e 59 policiais civis das delegacias regionais.
Mais de 50 pessoas são presas em megaoperação no Noroeste do ES
OS NÚMEROS DA MEGAOPERAÇÃO
De acordo com as informações divulgadas na manhã desta sexta-feira (6), além das 51 pessoas detidas, o cumprimento de 54 mandados e as abordagens resultaram em 110 autos de infração e na apreensão de:
- 244 buchas de maconha
- 5 armas de fogo
- 63 muniçõçes
- 1 arma branca
- 3 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH)

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