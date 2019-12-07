Motoristas simulam acidente de carro para receber seguro em Pancas

Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Colatina onde foram autuados em flagrante Crédito: TV Gazeta Noroeste / Reprodução

O plano de receber a indenização dos veículos após um acidente de carro deu errado e os envolvidos acabaram presos, em Pancas, na região Noroeste do Estado. Gabriel Gomes Gonçalves, de 25 anos, e Warley Barbosa de Souza, de 24, foram presos.

Tudo começou na última quarta-feira (4), quando a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de colisão entre dois veículos na rodovia Laurindo Barbosa, em Pancas . Ao chegar ao local, os militares encontraram na via o VW Saveiro totalmente queimado. Já em um buraco, foi encontrado um VW Voyage também queimado, não tendo feridos nos carros. De imediato, a polícia iniciou levantamentos para identificar os condutores, mas ninguém foi localizado.

DENÚNCIA

No mesmo dia, após uma denúncia anônima, a polícia foi informada de que um dos condutores alegava no local do acidente que teria ocorrido uma colisão frontal. No entanto, os veículos envolvidos no caso foram vistos trafegando em Alto Rio Novo, sendo que o Voyage guinchava o Saveiro, criando a hipótese, segundo a polícia, de que poderia se tratar de um golpe para o recebimento de seguro.

Diante das novas informações, a Polícia Militar realizou novas buscas na região e encontrou Gabriel andando a pé próximo ao local do acidente. Ao ser abordado e questionado sobre o fato, o suspeito confirmou se tratar de uma simulação de acidente, arquitetada, segundo ele, por Warley para o recebimento do seguro.

Para a polícia, Gabriel revelou que o Saveiro já estava danificado antes do acidente e foi levado até a cidade de Mantenópolis por um guincho a pedido de Warley. Ele conduzia o Voyage e Warley viajava em outro carro que seria usado por eles para retornarem para Vila Velha, na Grande Vitória.

TUDO PLANEJADO

De acordo com a ocorrência registrada pela Polícia Militar, o Saveiro foi posicionado nas margens da rodovia e determinado por Warley que Gabriel conduzisse o Voyage e colidisse frontalmente com o veículo estacionado. Segundo Gabriel, após a colisão, a orientação era jogar o Voyage no buraco. Gabriel ainda revelou que Warley ateou fogo no Saveiro e depois mandou ele colocar fogo no Voyage.

Os militares questionaram o jovem sobre onde estava Warley e, ao responder aos questionamentos, Gabriel disse que o outro suspeito havia retornado para Mantenópolis para pegar outro veículo.

A polícia montou um cerco e localizou o carro especificado por Gabriel trafegando na rodovia. O veículo era conduzido por Warley, que foi abordado e questionado sobre o caso. Dentro do veículo, foram encontrados os documentos dos demais veículos.

Para os militares, Warley contou que o veículo Saveiro estava estacionado na lateral da rodovia e o Voyage colidiu frontalmente. O suspeito preferiu não detalhar mais as circunstâncias do fato.