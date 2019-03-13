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Noroeste

Homem destrói praça de Pancas após retirada de árvores centenárias

Ato funcionou como protesto contra a administração municipal, que revitalizou o espaço no ano passado

Publicado em 

12 mar 2019 às 21:17

Publicado em 12 de Março de 2019 às 21:17

Prefeitura realiza replantio das árvores na Praça Municipal de Pancas (Praça Euzébio Oliosi) Crédito: TV Gazeta Noroeste
Em protesto à Prefeitura de Pancas, que retirou as 20 árvores centenárias da Praça Euzébio Oliosi em junho do ano passado durante o processo de revitalização do espaço, um homem destruiu quatro quaresmeiras na última sexta-feira (8). Em substituição às antigas, as novas mudas foram plantadas em setembro pela administração municipal da cidade, que fica no Noroeste do Estado.
Morador de Vila Velha, na Grande Vitória, Genivaldo Medeiros Inácio foi flagrado por câmeras de videomonitoramento, autuado por dano ao patrimônio público e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina. O ato realizado por volta das 20h30, segundo confissão registrada pela Polícia Militar, fora motivado pela "indignação" à reforma da praça.
A dona de casa Thaíz Martins condenou a destruição. “É um absurdo alguém sair de outra cidade para fazer uma coisa dessa, ainda mais contra a natureza”, criticou. Já para o lavrador Ronivan Miler, há também um segundo problema. “É uma irresponsabilidade, até porque é o nosso dinheiro que foi jogado fora”, analisou.
Depois de um prejuízo de R$ 504 aos cofres públicos, o prefeito Sidiclei Giles de Andrade (PDT) doou as novas quaresmeiras, que foram plantadas nessa segunda-feira (11). Em relação às 20 árvores oiti, a Prefeitura afirmou que a remoção fora necessária já que estas estavam podres e danificavam o calçamento.
Ao todo, a revitalização da Praça Municipal de Pancas teve um custo de R$ 220 mil e contou com diversas obras, como a construção de um banheiro público. Por causa da retirada das árvores centenárias, a Prefeitura também afirmou que outras 450 foram plantadas na cidade como forma de compensação.

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