Homem destrói praça de Pancas após retirada de árvores centenárias

Prefeitura realiza replantio das árvores na Praça Municipal de Pancas (Praça Euzébio Oliosi) Crédito: TV Gazeta Noroeste

Pancas, que retirou as 20 árvores centenárias da Praça Euzébio Oliosi em junho do ano passado durante o processo de revitalização do espaço, um homem destruiu quatro quaresmeiras na última sexta-feira (8). Em substituição às antigas, as novas mudas foram plantadas em setembro pela administração municipal da cidade, que fica no Noroeste do Estado. Em protesto à Prefeitura de, que retirou as 20 árvores centenárias da Praça Euzébio Oliosi em junho do ano passado durante o processo de revitalização do espaço, um homem destruiu quatro quaresmeiras na última sexta-feira (8). Em substituição às antigas, as novas mudas foram plantadas em setembro pela administração municipal da cidade, que fica nodo Estado.

Vila Velha, na Grande Vitória, Genivaldo Medeiros Inácio foi flagrado por câmeras de videomonitoramento, autuado por dano ao patrimônio público e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina. O ato realizado por volta das 20h30, segundo confissão registrada pela Polícia Militar, fora motivado pela "indignação" à reforma da praça. Morador de, na, Genivaldo Medeiros Inácio foi flagrado por câmeras de videomonitoramento, autuado por dano ao patrimônio público e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de. O ato realizado por volta das 20h30, segundo confissão registrada pela, fora motivado pela "indignação" à reforma da praça.

A dona de casa Thaíz Martins condenou a destruição. “É um absurdo alguém sair de outra cidade para fazer uma coisa dessa, ainda mais contra a natureza”, criticou. Já para o lavrador Ronivan Miler, há também um segundo problema. “É uma irresponsabilidade, até porque é o nosso dinheiro que foi jogado fora”, analisou.

Depois de um prejuízo de R$ 504 aos cofres públicos, o prefeito Sidiclei Giles de Andrade (PDT) doou as novas quaresmeiras, que foram plantadas nessa segunda-feira (11). Em relação às 20 árvores oiti, a Prefeitura afirmou que a remoção fora necessária já que estas estavam podres e danificavam o calçamento.