Homem é morto a golpes de machado em Pancas

A violência continua assustando os moradores de Pancas, na região Noroeste do Espírito Santo. Um homem identificado como Albano Neves Barbosa foi encontrado morto no chão da sala de uma casa, na comunidade de Córrego Floresta, em Laginha, na manhã deste sábado (28).
O crime foi descoberto pelo dono da propriedade que, ao chegar à residência, encontrou a vítima caída no chão. A Polícia Militar esteve no local e, após constatar a morte, acionou a perícia da Polícia Civil.
Segundo o perito criminal, Baiano, como a vítima era conhecida, apresentava uma lesão na cabeça e o óbito já havia ultrapassado mais de 12 horas, o que indica que o crime tenha sido cometido na noite de sexta-feira (27). A arma utilizada no homicídio foi um machado que foi encontrado sujo de sangue e cabelo na cozinha do imóvel.
Populares contaram à polícia que Albano já morou no sítio, mas quem morava na casa era um outro homem, que não foi localizado pelos militares. O corpo foi recolhido e levado para o Serviço Médico Legal (SML). O caso será investigado pela Polícia Civil.