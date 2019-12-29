Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Homem é morto a golpes de machado em Pancas

O corpo da vítima foi encontrado caído no chão da sala de uma casa, na comunidade de Laginha
Publicado em 29 de Dezembro de 2019 às 15:51

Segundo a perícia, o crime pode ter ocorrido na noite da última sexta-feira (27) Crédito: Polícia Civil/Pancas
A violência continua assustando os moradores de Pancas, na região Noroeste do Espírito Santo. Um homem identificado como Albano Neves Barbosa foi encontrado morto no chão da sala de uma casa, na comunidade de Córrego Floresta, em Laginha, na manhã deste sábado (28).
O crime foi descoberto pelo dono da propriedade que, ao chegar à residência, encontrou a vítima caída no chão. A Polícia Militar esteve no local e, após constatar a morte, acionou a perícia da Polícia Civil.

Veja Também

PM troca tiros na Serra e apreende arma de facção do Bairro da Penha

Adolescente de 15 anos é baleado na Serra

Carro bate e homem baleado morre a caminho do hospital em Cariacica

Segundo o perito criminal, Baiano, como a vítima era conhecida, apresentava uma lesão na cabeça e o óbito já havia ultrapassado mais de 12 horas, o que indica que o crime tenha sido cometido na noite de sexta-feira (27). A arma utilizada no homicídio foi um machado que foi encontrado sujo de sangue e cabelo na cozinha do imóvel.
Populares contaram à polícia que Albano já morou no sítio, mas quem morava na casa era um outro homem, que não foi localizado pelos militares. O corpo foi recolhido e levado para o Serviço Médico Legal (SML). O caso será investigado pela Polícia Civil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados