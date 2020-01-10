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Veículo pegou fogo

Acidente entre caminhões na BR 101 deixa morto e ferido em São Mateus

O motorista ferido foi socorrido para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, na noite dessa quinta-feira (9)

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 08:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 08:14
Acidente na BR 101, em São Mateus, deixa um morto e um ferido Crédito: Internauta
Acidente entre caminhões na BR 101 deixa morto e ferido em São Mateus
Um motorista morreu e outro ficou ferido após um acidente envolvendo dois caminhões na noite desta quinta-feira (9) no quilômetro 67 da BR 101, em São Mateus. Um dos veículos pegou fogo. De acordo com informações iniciais do Corpo de Bombeiros, um caminhão carregado com ferragens seguia sentido sul e o outro veículo trafegava em direção ao norte no momento da colisão.
Com o impacto da batida, o caminhão que transportava verduras pegou fogo. O motorista ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Roberto Silvares, no mesmo município. Já Dirceu Andrade, de 65 anos, que dirigia o outro veículo, não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informação sobre o estado de saúde da vítima.
De acordo com a Eco 101, no momento do acidente, por volta de 22hh40, a pista principal foi interditada em ambos sentidos e o tráfego de veículos desviado para as marginais. Às 2h20 as pistas foram totalmente liberadas.

Acidente entre caminhões deixa um morto e outro ferido

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