Acidente entre caminhões na BR 101 deixa morto e ferido em São Mateus
Com o impacto da batida, o caminhão que transportava verduras pegou fogo. O motorista ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Roberto Silvares, no mesmo município. Já Dirceu Andrade, de 65 anos, que dirigia o outro veículo, não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informação sobre o estado de saúde da vítima.
De acordo com a Eco 101, no momento do acidente, por volta de 22hh40, a pista principal foi interditada em ambos sentidos e o tráfego de veículos desviado para as marginais. Às 2h20 as pistas foram totalmente liberadas.