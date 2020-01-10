Acidente com cinco veículos deixa 15 pessoas feridas em Itapemirim

Um acidente envolvendo cinco veículos, sendo três carros e duas motos, na madrugada desta sexta-feira (10), na Rodovia ES 060, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, deixou 15 pessoas feridas. Ambulâncias dos municípios de Itapemirim e Marataízes foram utilizadas para socorrer as vítimas.
Segundo a Polícia Militar, que esteve no local e ajudou no resgate das vítimas, nenhuma pessoa apresentava ferimentos graves. Todos os feridos foram conduzidos para o Hospital Evangélico de Itapemirim e para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes.
A polícia informou ainda que o acidente teria começado com as duas motos em um momento de ultrapassagem. Em seguida, pessoas pararam para ajudar no socorro, mas como não havia sinalização, os outros três veículos se envolveram no acidente.
O major Luciano, da Polícia Militar, que participou do atendimento à ocorrência, informou que não foi realizado o teste do bafômetro nos envolvidos no local porque foi priorizado o socorro às vítimas. A pista chegou a ser interditada no momento do acidente, mas foi liberada logo após a retirada dos feridos.
Os veículos envolvidos na batida ficaram às margens da pista e foram retirados por guinchos na manhã desta sexta-feira. A reportagem de A Gazeta não conseguiu informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas.