Turistas e moradores reclamam de falta de coleta de lixo em Piúma

Turistas e moradores estão convivendo com o mau cheiro vindo de pilhas de sacolas de lixo amontoadas nas calçadas das ruas em Piúma, Litoral Sul do Estado. O contrato entre a prefeitura e a empresa que fazia o serviço no balneário foi suspenso depois que os coletores paralisaram as atividades por falta de pagamento.
Verônica Feijoli veio de São Paulo com a família para passar a primeira quinzena do ano no Litoral, mas a experiência tem sido negativa. A situação está deplorável. Atrai urubu, rato, cães rasgam as sacolas. Desde o sábado (04) o carro do lixo não passa, só recolhem na principal. Visito Piúma desde 2011, esta é a primeira vez que vejo isso aqui, comentou a turista.
A turista registrou nesta quinta-feira (09) a situação nas ruas Ramiro Rodrigues e José dos Santos Molinari.
O CASO
A falta de recolhimento do lixo se agravou no final de novembro do ano passado. O serviço chegou a ficar suspenso por mais de uma semana em todo o município. Na época, a prefeitura explicou que o problema se instaurou depois que servidores da empresa que realiza o serviço deixaram de realizar a coleta de lixo domiciliar pela falta de pagamento.
O município notificou a empresa e suspendeu a participação temporária em licitações com Piúma por um ano. Para solucionar o problema emergencialmente, caminhões da prefeitura e terceirizados estão fazendo a coleta.
O QUE DIZ A PREFEITURA
Segundo o secretário de Obras, Ranieri Miranda, uma nova empresa foi contratada há 8 dias. Pelo contrato, a companhia tem 15 dias para se adaptar. Ranieri Miranda disse ainda, que fez uma ronda pela cidade, observou que há alguns pontos de acúmulo de lixo e solicitou a limpeza. A expectativa da prefeitura é de que o serviço seja normalizado dentro do prazo de adaptação da empresa.