Turistas e moradores reclamam de falta de coleta de lixo em Piúma

Problema começou depois que coletores paralisaram o serviço Crédito: Ricardo Felix

Turistas e moradores estão convivendo com o mau cheiro vindo de pilhas de sacolas de lixo amontoadas nas calçadas das ruas em Piúma , Litoral Sul do Estado. O contrato entre a prefeitura e a empresa que fazia o serviço no balneário foi suspenso depois que os coletores paralisaram as atividades por falta de pagamento.

Verônica Feijoli veio de São Paulo com a família para passar a primeira quinzena do ano no Litoral, mas a experiência tem sido negativa. A situação está deplorável. Atrai urubu, rato, cães rasgam as sacolas. Desde o sábado (04) o carro do lixo não passa, só recolhem na principal. Visito Piúma desde 2011, esta é a primeira vez que vejo isso aqui, comentou a turista.

Lixo acumulado em Piúma Crédito: Verônica Feijoli

A turista registrou nesta quinta-feira (09) a situação nas ruas Ramiro Rodrigues e José dos Santos Molinari.

O CASO

A falta de recolhimento do lixo se agravou no final de novembro do ano passado. O serviço chegou a ficar suspenso por mais de uma semana em todo o município. Na época, a prefeitura explicou que o problema se instaurou depois que servidores da empresa que realiza o serviço deixaram de realizar a coleta de lixo domiciliar pela falta de pagamento.

O município notificou a empresa e suspendeu a participação temporária em licitações com Piúma por um ano. Para solucionar o problema emergencialmente, caminhões da prefeitura e terceirizados estão fazendo a coleta.

O QUE DIZ A PREFEITURA