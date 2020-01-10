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No Sul do ES

Homem é morto a tiros perto do palco após show do Dilsinho em Itapemirim

A vítima, identificada apelas pelo apelido de 'Carioca'. chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O cantor nacional havia acabado de se apresentar quando o crime aconteceu

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 12:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 12:59
Delegacia de Itapemirim, onde caso é investigado Crédito: Divulgação
Um homem foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (10), em Itaipava, balneário de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu por volta das 4h da manhã, próximo ao palco onde o cantor nacional Dilsinho havia se apresentado gratuitamente.
Segundo a Polícia Militar, a vítima, identificada apenas pelo apelido de "Carioca", foi morto a tiros e com ferimentos na cabeça, no braço e na axila. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Menino Jesus, que fica em Itaipava, mas não resistiu aos ferimentos.

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No momento do fato, o show do cantor Dilsinho já havia terminado. O delegado Djalma Pereira informou que o corpo será enviado para Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para identificação da vítima. A identificação vai ter que ser feita por digitais, porque ele não tinha documento e até o momento nenhum familiar procurou o hospital para fazer o reconhecimento, informou o titular da Delegacia de Itapemirim na manhã desta sexta-feira.
Ele explicou ainda que a polícia ainda investiga a real motivação do crime, mas suspeita que o atirador estava bem perto da vítima quando efetuou os disparos. Chegaram informações de que ele teria discutido com dois homens no local, mas não sabemos se eles já se conheciam, informou. A Polícia Civil seguirá investigando o caso.

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