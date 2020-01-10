Homem é morto a tiros perto do palco após show do Dilsinho em Itapemirim

Um homem foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (10), em Itaipava, balneário de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu por volta das 4h da manhã, próximo ao palco onde o cantor nacional Dilsinho havia se apresentado gratuitamente.
Segundo a Polícia Militar, a vítima, identificada apenas pelo apelido de "Carioca", foi morto a tiros e com ferimentos na cabeça, no braço e na axila. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Menino Jesus, que fica em Itaipava, mas não resistiu aos ferimentos.
No momento do fato, o show do cantor Dilsinho já havia terminado. O delegado Djalma Pereira informou que o corpo será enviado para Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para identificação da vítima. A identificação vai ter que ser feita por digitais, porque ele não tinha documento e até o momento nenhum familiar procurou o hospital para fazer o reconhecimento, informou o titular da Delegacia de Itapemirim na manhã desta sexta-feira.
Ele explicou ainda que a polícia ainda investiga a real motivação do crime, mas suspeita que o atirador estava bem perto da vítima quando efetuou os disparos. Chegaram informações de que ele teria discutido com dois homens no local, mas não sabemos se eles já se conheciam, informou. A Polícia Civil seguirá investigando o caso.