PMs são recebidos a tiros durante ronda no Morro do Jaburu, em Vitória

Um tiroteio entre criminosos e policiais militares no Morro do Jaburu, em Vitória, assustou a comunidade e até moradores de bairros vizinhos na tarde desta quinta-feira (9). O confronto foi ouvido até por moradores de bairros como Bento Ferreira, na Capital. O helicóptero do Notaer foi acionado para dar suporte à operação.
A PM informou que, por volta das 16h, uma equipe da Força Tática do 1º Batalhão foi alvo de tiros enquanto fazia patrulhamento em uma escadaria que fica próxima a uma área de mata no Morro do Jaburu, na capital. Os policiais revidaram e os criminosos fugiram.
As guarnições, com apoio do Notaer, seguiram para o local e realizaram buscas, porém até o momento nenhum suspeito foi localizado. Não há relato sobre feridos. A ocorrência ainda está em andamento, informou nota enviada pela Polícia Militar às 17h46 desta quinta-feira.