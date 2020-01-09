Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Apoio do helicóptero

PMs são recebidos a tiros durante ronda no Morro do Jaburu, em Vitória

O tiroteio aconteceu na tarde desta quinta-feira (9). Nenhum suspeito foi preso

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 20:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 20:38
Bandidos atiram contra a PM no Morro do Jaburu, em Vitória Crédito: Reprodução
Um tiroteio entre criminosos e policiais militares no Morro do Jaburu, em Vitória, assustou a comunidade e até moradores de bairros vizinhos na tarde desta quinta-feira (9). O confronto foi ouvido até por moradores de bairros como Bento Ferreira, na Capital. O helicóptero do Notaer foi acionado para dar suporte à operação.

Veja Também

Polícia fecha cerco contra traficantes que dominam o Complexo da Penha

A PM informou que, por volta das 16h, uma equipe da Força Tática do 1º Batalhão foi alvo de tiros enquanto fazia patrulhamento em uma escadaria que fica próxima a uma área de mata no Morro do Jaburu, na capital. Os policiais revidaram e os criminosos fugiram.

Veja Também

Traficantes fecham boca de fumo para missa de Natal no Bairro da Penha

As guarnições, com apoio do Notaer, seguiram para o local e realizaram buscas, porém até o momento nenhum suspeito foi localizado. Não há relato sobre feridos. A ocorrência ainda está em andamento, informou nota enviada pela Polícia Militar às 17h46 desta quinta-feira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 1ª Reunião da Mobilização Progressista Global, realizado na Feira de Barcelona.
Países que criaram a ONU para garantir a paz viraram senhores da guerra, diz Lula
Imagem de destaque
'Estou em modo sobrevivência': por que ter trabalho na Argentina não é seguro contra pobreza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados