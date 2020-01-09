Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Homem morre após ser encontrado com graves ferimentos em Cachoeiro
Suspeita de homicídio

Homem morre após ser encontrado com graves ferimentos em Cachoeiro

Moradores encontraram Elomir com um corte na cabeça e o corpo sujo de sangue. Médico que atendeu a vítima relatóu à polícia que detectou um traumatismo craniano causado por uma possível ação de objeto contundente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 15:08

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 15:08

Viatura da Polícia Militar Crédito: Polícia Militar
Um homem foi encontrado com ferimentos graves dentro da casa onde morava, no final da tarde desta quarta-feira (8), no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
O homem, identificado apenas como Elomir, era conhecido dos vizinhos e foi encontrado com um corte na cabeça e o corpo todo sujo de sangue. A casa onde ele morava fica na Rua José Mancini e, segundo a Polícia Militar, o médico que fez o atendimento detectou um traumatismo craniano causado por uma possível ação de objeto contundente. A polícia a trabalha com a hipótese de homicídio.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro para ser feito o exame cadavérico que irá apontar a causa da morte.
A Polícia Civil destacou ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados