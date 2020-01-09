Homem morre após ser encontrado com graves ferimentos em Cachoeiro

Viatura da Polícia Militar Crédito: Polícia Militar

Um homem foi encontrado com ferimentos graves dentro da casa onde morava, no final da tarde desta quarta-feira (8), no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo . Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O homem, identificado apenas como Elomir, era conhecido dos vizinhos e foi encontrado com um corte na cabeça e o corpo todo sujo de sangue. A casa onde ele morava fica na Rua José Mancini e, segundo a Polícia Militar, o médico que fez o atendimento detectou um traumatismo craniano causado por uma possível ação de objeto contundente. A polícia a trabalha com a hipótese de homicídio.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro para ser feito o exame cadavérico que irá apontar a causa da morte.