Homem morre após ser encontrado com graves ferimentos em Cachoeiro

Um homem foi encontrado com ferimentos graves dentro da casa onde morava, no final da tarde desta quarta-feira (8), no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
O homem, identificado apenas como Elomir, era conhecido dos vizinhos e foi encontrado com um corte na cabeça e o corpo todo sujo de sangue. A casa onde ele morava fica na Rua José Mancini e, segundo a Polícia Militar, o médico que fez o atendimento detectou um traumatismo craniano causado por uma possível ação de objeto contundente. A polícia a trabalha com a hipótese de homicídio.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro para ser feito o exame cadavérico que irá apontar a causa da morte.
A Polícia Civil destacou ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.