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BR 381

Duas pessoas ficam feridas em grave acidente em São Mateus

As vítimas estavam em uma caminhonete que colidiu contra um caminhão na manhã desta terça-feira (11)

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 12:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2020 às 12:29
Os dois homens foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o hospital Crédito: Internauta
Duas pessoas ficam feridas em grave acidente em São Mateus
Um grave acidente na BR 381, que liga Nova Venécia a São Mateus deixou duas pessoas feridas na manhã desta terça-feira (11). A colisão aconteceu pouco depois das 8h da manhã.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas viajavam em uma caminhonete, quando colidiram contra um caminhão no quilômetro 47 da rodovia, já no município de São Mateus. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.
As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia. O estado de saúde delas é estável. O trânsito no local ficou parcialmente interditado durante os trabalhos de resgate.

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