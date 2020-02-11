Duas pessoas ficam feridas em grave acidente em São Mateus
Um grave acidente na BR 381, que liga Nova Venécia a São Mateus deixou duas pessoas feridas na manhã desta terça-feira (11). A colisão aconteceu pouco depois das 8h da manhã.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas viajavam em uma caminhonete, quando colidiram contra um caminhão no quilômetro 47 da rodovia, já no município de São Mateus. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.
As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia. O estado de saúde delas é estável. O trânsito no local ficou parcialmente interditado durante os trabalhos de resgate.