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Sul do ES

Acidente entre carreta e caminhão deixa motorista ferido em Mimoso do Sul

A pista ficou parcialmente interditada para resgate dos feridos, mas foi liberada em seguida

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 11:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2020 às 11:19
Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação
Um acidente na manhã desta terça-feira (11), no Km 440,5 da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, deixou pelo menos uma pessoa ferida, após uma carreta e um caminhão se envolverem em uma batida por volta das 8h.
A concessionária Eco 101, responsável pela via, prestou socorro às vítimas e, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um motorista ficou preso às ferragens e foi socorrido com lesões médias para o hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim.
Ainda de acordo com a PRF, a pista precisou ficar parcialmente interditada para resgate dos feridos, mas foi liberada em seguida. O caminhão e a carreta permaneciam no local até as 10h desta terça, mas sem interromper o fluxo de veículos.

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