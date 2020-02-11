Acidente entre carreta e caminhão deixa motorista ferido em Mimoso do Sul

Um acidente na manhã desta terça-feira (11), no Km 440,5 da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, deixou pelo menos uma pessoa ferida, após uma carreta e um caminhão se envolverem em uma batida por volta das 8h.
A concessionária Eco 101, responsável pela via, prestou socorro às vítimas e, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um motorista ficou preso às ferragens e foi socorrido com lesões médias para o hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim.
Ainda de acordo com a PRF, a pista precisou ficar parcialmente interditada para resgate dos feridos, mas foi liberada em seguida. O caminhão e a carreta permaneciam no local até as 10h desta terça, mas sem interromper o fluxo de veículos.