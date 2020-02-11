Caminhão perde freio e motorista fica preso às ferragens no ES

Um motorista ficou preso às ferragens depois que o caminhão-baú em que ele estava perdeu o freio enquanto descia o trecho conhecido como Serra do Furtado, na BR 482, em Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (11).
Segundo informações da Polícia Militar, que fez o primeiro atendimento no local, apesar de não conseguir sair da cabine, o motorista apresentava apenas ferimentos leves e estava consciente. O motorista contou que estava seguindo em direção a Guaçuí, quando percebeu que o caminhão perdeu os freios, por isso, jogou o veículo para a lateral da pista.
O veículo estava carregado com tecido e caiu de uma altura de aproximadamente 5 metros. A pista precisou ser parcialmente interditada durante o socorro à vítima, que foi feito pelo Corpo de Bombeiros, mas foi liberada em seguida. O motorista foi levado para o hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada.