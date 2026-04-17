Brasil pode ser pioneiro no ECA Digital, mas história será escrita na execução

O Brasil deu um passo relevante ao transformar a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital em agenda jurídica e institucional de primeira ordem. Com a entrada em vigor do ECA Digital, em 18 de março de 2026, o país passou a exigir mecanismos mais seguros de aferição de idade, reforçou o papel fiscalizador da ANPD e criou, no âmbito da Polícia Federal, o Centro Nacional de Proteção à Criança e ao Adolescente, voltado à centralização de denúncias e ao fortalecimento da resposta estatal a crimes digitais.





É um movimento ambicioso e, sem dúvida, importante. Mas, em regulação digital, o valor de um marco legal não está apenas no que ele promete no papel. Está na qualidade da sua implementação.





A prova real começa agora. A própria ANPD deixou claro que a fase decisiva ainda está em construção. O cronograma oficial prevê uma primeira etapa já em curso, focada no monitoramento de lojas de aplicativos e sistemas operacionais. A segunda começa em agosto de 2026, com a publicação de orientações e parâmetros normativos mais detalhados.





Só a partir de janeiro de 2027 entram em cena ações fiscalizatórias mais amplas, acompanhadas da atualização dos regulamentos de fiscalização e sanções. Em outras palavras, o Brasil já tem a moldura institucional, mas ainda está desenhando os instrumentos que dirão se a lei será aplicável, coerente e eficaz.



