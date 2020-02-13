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Morador de Montanha

Capixaba morre após se envolver em acidente entre caminhões no Sul do país

O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (12), em Guaratuba. Zenilton Alves Neres Junior, de 22 anos, era morador de Montanha, na região Norte do Espírito Santo

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 14:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 14:27
O caminhão que o jovem capixaba dirigia colidiu na traseira de uma carreta na BR 376, em Guaratuba Crédito: Luana Amorim/ND
Um jovem capixaba morreu após se envolver em um acidente na BR 376, em Guaratuba, no Paraná, na Região Sul do país. A vítima, identificada pelo Instituto Médico Legal (IML) como Zenilton Alves Neres Junior, de 22 anos, dirigia um caminhão quando colidiu na traseira de uma carreta que seguia no mesmo sentido.
De acordo com a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu por volta das 9h30 desta quarta-feira (12), no quilômetro 667 da BR 376, em Guaratuba, no sentido Sul da rodovia para quem segue para Santa Catarina.
O caminhão em que viajava o capixaba bateu na traseira de uma carreta que seguia no mesmo sentido. O motorista estava sozinho no veículo. Com o impacto do acidente, a vítima não resistiu e morreu na hora. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Paraná. O trânsito na rodovia precisou ser totalmente interditado, mas foi liberado logo em seguida.

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MORADOR DE MONTANHA

Zenilton era morador da cidade de Montanha, na Região Norte do Espírito Santo. Nas redes sociais, a morte do jovem causou grande comoção. Em várias publicações, amigos e familiares lamentaram a perda e prestaram homenagens ao capixaba.
Segundo um amigo da vítima, Zenilton trabalhava em Montanha e atuava como motorista de caminhão fazendo fretes. Ele deixou a cidade capixaba para fazer uma entrega em um outro município localizado em Santa Catarina. Ainda não há informações sobre o sepultamento do jovem.

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