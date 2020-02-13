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Avenida Maruípe

Homem discute com filho, assume a direção de carro e provoca acidente em Vitória

Ele agrediu o filho, que dirigia o veículo, e em seguida assumiu a direção do carro. Após bater em dois carros, o homem tentou fugir

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 11:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 11:15
O carro prata invadiu a contramão e atingiu dois carros na Avenida Maruípe, em Vitória Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Homem discute com filho, assume a direção de carro e provoca acidente em Vitória
Um homem descontrolado assumiu a direção de um carro, invadiu a contramão e acabou batendo em dois veículos na avenida Maruípe, em Vitória, na noite desta quarta-feira (12). O motorista ainda tentou fugir do local e foi amarrado pela população até a chegada da polícia.
De acordo com informações da Polícia Militar, a confusão começou quando o homem de 43 anos, que não teve a identidade revelada, começou a agredir o filho, de 23, que estava dirigindo o carro, além de jogar objetos pela janela.
Irritado, o jovem parou e desceu do veículo junto com a madrasta e a irmã, de um ano. Nesse momento, o homem assumiu a direção do carro, saindo em alta velocidade.
Os motoristas dos carros atingidos pela batida não ficaram feridos. O carro, que pertence ao filho do motorista, teve uma roda arrancada e ficou com a frente destruída, mas ele também não se feriu gravemente.
Um motorista de aplicativo, que prefere não se identificar, dirigia um dos carros atingidos e estava com uma passageira no momento do acidente. Ele conta que o homem tentou fugir e que estava muito agressivo.
"A gente parou e eu tentei conversar com ele, mas ele estava muito alterado. Ele tentou fugir, só que ninguém tentou fazer nada contra ele, a gente só queria conversar. Foi ai que o pessoal tentou segurar ele. Ele até me agrediu, estou com a calça rasgada", diz.
O homem que causou o acidente foi levado para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória, o antigo São Lucas, onde recebeu atendimento. Depois, ele foi encaminhado à delegacia.

Com informações da TV Gazeta e do G1 ES

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