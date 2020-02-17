Único sobrevivente, menino perdeu os pais em acidente com 4 mortos em Pancas

O acidente aconteceu neste domingo (16), na Rodovia Laurindo Barbosa, em Pancas Crédito: Polícia Militar

As vítimas que morreram em um grave acidente na Rodovia Laurindo Barbosa, em Pancas , na Região Noroeste do Espírito Santo, foram identificadas. O acidente aconteceu no final da tarde deste domingo (16) , por volta das 17h50. Apenas uma criança, de 10 anos, sobreviveu. Isaque Gabriel Paulo Gonçalves Coelho, perdeu os pais, Joziana Paulo da Silva Inácio e Fábio de Barros Inácio, na batida. O menino foi socorrido e segue internado no Hospital Silvio Ávidos, em Colatina.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo bateu em um ponto de ônibus e depois caiu em um córrego às margens da rodovia que liga as cidades de Pancas a Alto Rio Novo.

No momento da colisão, cinco pessoas estavam no carro. Quatro morreram na hora e apenas a criança sobreviveu.

Das quatro pessoas que perderam a vida, duas ficaram presas às ferragens, com o impacto da batida. O Corpo de Bombeiros precisou auxiliar na ocorrência. Os corpos foram encaminhados para Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde aguardam liberação.

Joziana e Fábio viajavam com o filho Isaque Gabriel e outros dois passageiros quando o acidente aconteceu Crédito: Rede Social/Reprodução

QUEM SÃO AS VÍTIMAS

Joziana Paulo da Silva Inácio - casada com Fábio e mãe de Isaque

Fábio de Barros Inácio - marido de Joziana e pai de Isaque



Maicon Júnior de Oliveira



Sidnei Ferreira de Souza



SUSPEITA DE RACHA

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela polícia. Uma suspeita é que antes da colisão o veículo estava disputando um racha com uma moto que não foi localizada no local da ocorrência.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que junto com o laudo da perícia poderá concluir o que pode ter provocado o acidente.