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Suspeita de racha

Único sobrevivente, menino perdeu os pais em acidente com 4 mortos em Pancas

Das cinco pessoas que estavam no veículo no momento da batida, apenas uma criança de 10 anos sobreviveu

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 12:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 12:48
O acidente aconteceu neste domingo (16), na Rodovia Laurindo Barbosa, em Pancas  Crédito: Polícia Militar
As vítimas que morreram em um grave acidente na Rodovia Laurindo Barbosa, em Pancas, na Região Noroeste do Espírito Santo, foram identificadas. O acidente aconteceu no final da tarde deste domingo (16), por volta das 17h50. Apenas uma criança, de 10 anos, sobreviveu. Isaque Gabriel Paulo Gonçalves Coelho, perdeu os pais, Joziana Paulo da Silva Inácio e Fábio de Barros Inácio, na batida. O menino foi socorrido e segue internado no Hospital Silvio Ávidos, em Colatina.
De acordo com a Polícia Militar, o veículo bateu em um ponto de ônibus e depois caiu em um córrego às margens da rodovia que liga as cidades de Pancas a Alto Rio Novo.
No momento da colisão, cinco pessoas estavam no carro. Quatro morreram na hora e apenas a criança sobreviveu. 
Das quatro pessoas que perderam  a vida, duas ficaram presas às ferragens, com o impacto da batida. O Corpo de Bombeiros precisou auxiliar na ocorrência. Os corpos foram encaminhados para Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde aguardam liberação.
Joziana e Fábio viajavam com o filho Isaque Gabriel e outros dois passageiros quando o acidente aconteceu Crédito: Rede Social/Reprodução

QUEM SÃO AS VÍTIMAS 

  • Joziana Paulo da Silva Inácio - casada com Fábio e mãe de Isaque
  • Fábio de Barros Inácio - marido de Joziana e pai de Isaque
  • Maicon Júnior de Oliveira
  • Sidnei Ferreira de Souza

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SUSPEITA DE RACHA

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela polícia. Uma suspeita é que antes da colisão o veículo estava disputando um racha com uma moto que não foi localizada no local da ocorrência.
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que junto com o laudo da perícia poderá concluir o que pode ter provocado o acidente.
*Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste

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