Homem mata o próprio irmão durante briga em Baixo Guandu

O caso será investigado pela Polícia Civil Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Uma confusão terminou com a morte de um homem na cidade de Baixo Guandu , na Região Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima e o suspeito são irmãos e teriam discutido minutos antes crime.

De acordo com a Polícia Militar, tanto a vítima quanto o suspeito de cometer o crime têm problemas psicológicos. Testemunhas contaram que os dois se desentenderam porque um deles acendeu a luz do quarto do outro. Uma confusão teve início e o suspeito, além de agredir com socos, acabou enforcando o irmão.

O crime, segundo a PM, aconteceu por volta das 3h da madrugada desta segunda-feira (17), mas só foi comunicado pela manhã, quando o suspeito ligou para um familiar e pediu ajuda.

Os militares foram acionados por volta das 6h30 desta segunda-feira (17), para apurar o registro de homicídio no bairro Rosário II. Ao chegar ao local, os policiais constataram a morte da vítima, que ainda não teve a identidade divulgada.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e esteve no local para realizar os trabalhos de investigação. O corpo será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.