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Após confusão

Homem mata o próprio irmão durante briga em Baixo Guandu

O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (17). Testemunhas contaram que os dois se desentenderam porque um deles acendeu a luz do quarto do outro

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 09:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 09:44
O caso será investigado pela Polícia Civil Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
Uma confusão terminou com a morte de um homem na cidade de Baixo Guandu, na Região Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima e o suspeito são irmãos e teriam discutido minutos antes crime. 
De acordo com a Polícia Militar, tanto a vítima quanto o suspeito de cometer o crime têm problemas psicológicos. Testemunhas contaram que os dois se desentenderam porque um deles acendeu a luz do quarto do outro. Uma confusão teve início e o suspeito, além de agredir com socos, acabou enforcando o irmão.
O crime, segundo a PM, aconteceu por volta das 3h da madrugada desta segunda-feira (17), mas só foi comunicado pela manhã, quando o suspeito ligou para um familiar e pediu ajuda.
Os militares foram acionados por volta das 6h30 desta segunda-feira (17), para apurar o registro de homicídio no bairro Rosário II. Ao chegar ao local, os policiais constataram a morte da vítima, que ainda não teve a identidade divulgada.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e esteve no local para realizar os trabalhos de investigação. O corpo será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

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A Polícia Civil vai investigar o caso, mas até o momento ainda não deu detalhes sobre a ocorrência.

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