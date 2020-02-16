Homem é assassinado a tiros em Colatina

Uma testemunha contou a policiais militares que estava em casa, no bairro Novo Horizonte, quando ouviu vários disparos de arma de fogo na rua e saiu para verificar o que aconteceu. Ela se deparou com a vítima caída no chão e com ferimento na cabeça. A própria testemunha ajudou a socorrer o homem e, com o auxílio de outros moradores, levou Breno até o Pronto Socorro do Hospital Sílvio Avidos.