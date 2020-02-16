Homem é assassinado a tiros em Colatina

Um homem de 30 anos foi assassinado com vários tiros em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, no fim da manhã deste domingo (16). A vítima, identificada como Breno Rubens Pereira, chegou a ser encaminhada para o hospital mas teve a morte confirmada momentos depois.
Uma testemunha contou a policiais militares que estava em casa, no bairro Novo Horizonte, quando ouviu vários disparos de arma de fogo na rua e saiu para verificar o que aconteceu. Ela se deparou com a vítima caída no chão e com ferimento na cabeça. A própria testemunha ajudou a socorrer o homem e, com o auxílio de outros moradores, levou Breno até o Pronto Socorro do Hospital Sílvio Avidos.
Segundo a Polícia Militar, após atenderem a vítima, os médicos disseram que ele tinha perfurações por tiros de arma de fogo no rosto e na parte de trás da cabeça. Pouco depois de chegar na unidade de saúde, Breno teve a morte confirmada.
De acordo com a polícia, militares foram até o local do crime, mas ninguém na região conseguiu informar quem seriam os autores e nenhum suspeito foi localizado até o momento. A PM informou ainda que a vítima tinha várias passagens pela polícia, por crimes como roubo e tráfico de drogas, e vinha amedrontando e ameaçando moradores do bairro.