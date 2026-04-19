Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Homem é morto a facadas próximo a área em obra em Cariacica

O homem, identificado como Joaninho Santos Rodrigues Agosto, era morador antigo da região

Publicado em 19 de Abril de 2026 às 12:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2026 às 12:29

O corpo de um homem, de 42 anos, foi encontrado próximo a uma área em obra na manhã deste domingo (19), em Porto de Cariacica. A vítima, identificada como Joaninho Santos Rodrigues Agosto, tinha ao menos 20 marcas de golpes de faca pelo corpo. Não há informação sobre a causa do crime.


A namorada de Joaninho disse à Polícia Militar que, no sábado (18), foi embora do local onde o crime ocorreu porque ele queria beber com amigos. Ao voltar para o imóvel, na manhã de domingo, já encontrou o companheiro sem vida. Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o homem morava em um trailler perto de onde o assassinato aconteceu e era responsável por vigiar o espaço que estava em obra.


A reportagem da TV Gazeta também conversou com dois moradores. Ambos pediram para não serem identificados por segurança. Eles contaram que Joaninho era morador antigo na região e conhecido por todos. 


Um deles disse que Joaninho teria desavenças com outros moradores e era dependente químico. Problema que teria se agravado após uma tragédia em acidente de carro, conforme um vizinho.


“Há alguns anos, ele era casado e tinha dois filhos, mas aconteceu um acidente. Ele bateu com o carro e morreram a esposa, que estava grávida, e as duas crianças. Até então, ele era uma pessoa normal, tinha carro, casa e era trabalhador. Depois da batida, foi perdendo tudo. Aí começou a viver de bico. Consertava cano, parede, alguma coisa que alguém pedia”, detalhou um morador. 


A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) informou que Joaninho já esteve preso por roubo. Ele deu entrada no sistema prisional em 2016, sendo solto por alvará em fevereiro deste ano.


Segundo a Polícia Civil, nenhum suspeito foi detido e o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. O corpo de Joaninho foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. 

Atualização

27/04/2026

A reportagem foi atualizada com informação da Secretaria de Estado da Justiça.

Veja Também 

Imagem de destaque

Mulher morre e três ficam feridos após carro capotar em Baixo Guandu

Imagem de destaque

Escalador é resgatado por helicóptero após cair em monte no Sul do ES

Flavia Mara Araújo morreu em prova de triatlo

Triatleta brasileira morre durante etapa do Ironman no Texas, nos EUA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica homicídio crime Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Feira de turismo ESTOUR
Saiba de onde vêm os turistas estrangeiros que mais visitam o ES
Imagem de destaque
Jantar saudável: 3 pratos leves e proteicos para o dia a dia
Imagem de destaque
ES trabalha em parceria com Embratur por voo direto para a Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados