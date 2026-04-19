Homem é morto a facadas próximo a área em obra em Cariacica

O corpo de um homem, de 42 anos, foi encontrado próximo a uma área em obra na manhã deste domingo (19), em Porto de Cariacica. A vítima, identificada como Joaninho Santos Rodrigues Agosto, tinha ao menos 20 marcas de golpes de faca pelo corpo. Não há informação sobre a causa do crime.





A namorada de Joaninho disse à Polícia Militar que, no sábado (18), foi embora do local onde o crime ocorreu porque ele queria beber com amigos. Ao voltar para o imóvel, na manhã de domingo, já encontrou o companheiro sem vida. Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o homem morava em um trailler perto de onde o assassinato aconteceu e era responsável por vigiar o espaço que estava em obra.





A reportagem da TV Gazeta também conversou com dois moradores. Ambos pediram para não serem identificados por segurança. Eles contaram que Joaninho era morador antigo na região e conhecido por todos.





Um deles disse que Joaninho teria desavenças com outros moradores e era dependente químico. Problema que teria se agravado após uma tragédia em acidente de carro, conforme um vizinho.





“Há alguns anos, ele era casado e tinha dois filhos, mas aconteceu um acidente. Ele bateu com o carro e morreram a esposa, que estava grávida, e as duas crianças. Até então, ele era uma pessoa normal, tinha carro, casa e era trabalhador. Depois da batida, foi perdendo tudo. Aí começou a viver de bico. Consertava cano, parede, alguma coisa que alguém pedia”, detalhou um morador.





A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) informou que Joaninho já esteve preso por roubo. Ele deu entrada no sistema prisional em 2016, sendo solto por alvará em fevereiro deste ano.





Segundo a Polícia Civil, nenhum suspeito foi detido e o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. O corpo de Joaninho foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.