Escalador é resgatado por helicóptero após cair em monte no Sul do ES

Um praticante de escalada foi resgatado de helicóptero depois de cair enquanto subia o Monte Aghá, localizado em Piúma, no Sul do Espírito Santo, no fim da tarde de sábado (18). Ele foi encontrado preso em um platô rochoso, 50 metros abaixo do topo da montanha.





O Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer) foi acionado após o Corpo de Bombeiros constatar que o acesso por cordas seria insuficiente para realizar o resgate, devido à distância.





Como estava anoitecendo, a vítima utilizou uma lanterna para sinalizar sua posição exata para o helicóptero. De acordo com o Notaer, a manobra escolhida foi o uso do cesto com uma extensão de 20 metros, garantindo a segurança da aeronave enquanto os agentes alcançavam o escalador.





O homem foi levado ao campo de pouso na base do monte, onde uma equipe do Samu/192 já aguardava para realizar o atendimento pré-hospitalar. Não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde.