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Esporte

Triatleta brasileira morre durante etapa do Ironman no Texas, nos EUA

Mara Flávia Araújo, de 38 anos, desapareceu na água na etapa de natação e foi encontrada morta horas depois

Publicado em 19 de Abril de 2026 às 10:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 abr 2026 às 10:52
Flavia Mara Araújo morreu em prova de triatlo
Mara Flavia Araújo morreu em prova de triatlo Reprodução/Instagram

SÃO PAULO - A triatleta brasileira Mara Flávia Araújo, de 38 anos, morreu no sábado (18) durante a etapa de natação do Ironman no Texas, nos Estados Unidos.


A atleta desapareceu na água e foi encontrada morta horas depois. O corpo foi retirado do Lago Woodlands por volta das 9h, com auxílio de radar, após a baixa visibilidade dificultar as buscas.


A prova de natação começou no início da manhã no North Shore Park. O percurso incluía uma travessia de 3,9 quilômetros, com a água a uma temperatura próxima de 23°C, segundo a rede norte-americana CBS News.


As equipes de resgate receberam o alerta de desaparecimento ainda nas primeiras horas do evento, por volta das 6h. O Corpo de Bombeiros local e o Gabinete do Xerife do Condado de Montgomery conduziram as operações na água.


O perfil oficial do Ironman no Texas confirmou a morte da atleta. A entidade prestou solidariedade sem divulgar o nome da vítima no comunicado oficial, postado em sua rede social, e agradeceu aos socorristas pela ajuda nas buscas.


Flavia Mara Araújo morreu em prova de triatlo
Mara Flávia usava as redes sociais para compartilhar sua rotina de treinos. Reprodução/Instagram

O evento publicou uma nota com condolências à família. "Enviamos as nossas mais sinceras condolências à família e amigos da atleta e vamos oferecer o nosso apoio à medida que passam por este momento tão difícil", diz o texto.


Formada em jornalismo e marketing, Mara Flávia era natural de São Paulo. Tinha cerca de 58 mil seguidores e usava as redes para dividir conquistas no esporte e compartilhar sua rotina intensa de treinos.


Amigos de Mara Flávia também usaram as redes sociais para lamentar a morte da atleta. "Mara Flávia foi uma grande competidora, atleta exemplar e nossa equipe atuou diversas vezes em eventos em que ela participava e sentimos muito pela sua partida ainda na prova de natação no Texas", escreveu um de seus amigos no Facebook.

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