Triatleta brasileira morre durante etapa do Ironman no Texas, nos EUA

SÃO PAULO - A triatleta brasileira Mara Flávia Araújo, de 38 anos, morreu no sábado (18) durante a etapa de natação do Ironman no Texas, nos Estados Unidos.





A atleta desapareceu na água e foi encontrada morta horas depois. O corpo foi retirado do Lago Woodlands por volta das 9h, com auxílio de radar, após a baixa visibilidade dificultar as buscas.





A prova de natação começou no início da manhã no North Shore Park. O percurso incluía uma travessia de 3,9 quilômetros, com a água a uma temperatura próxima de 23°C, segundo a rede norte-americana CBS News.





As equipes de resgate receberam o alerta de desaparecimento ainda nas primeiras horas do evento, por volta das 6h. O Corpo de Bombeiros local e o Gabinete do Xerife do Condado de Montgomery conduziram as operações na água.





O perfil oficial do Ironman no Texas confirmou a morte da atleta. A entidade prestou solidariedade sem divulgar o nome da vítima no comunicado oficial, postado em sua rede social, e agradeceu aos socorristas pela ajuda nas buscas.



