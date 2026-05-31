Avião faz pouso de barriga em Vitória após falha no trem de pouso

Uma aeronave particular modelo Beech B200 Super King Air realizou um pouso de emergência no Aeroporto de Vitória, na tarde deste domingo (31), após apresentar uma indicação de falha no trem de pouso durante o voo. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, o pouso foi "de barriga", pois o trem de pouso não suportou o peso da aeronave.





Segundo a Zurich Airport Brasil, concessionária responsável pela administração do terminal, a aeronave decolou de Barreiras, na Bahia, e solicitou pouso em Vitória após o piloto identificar um problema relacionado ao sistema do trem de pouso.





O pouso ocorreu às 13h05 e, de acordo com a concessionária, todos os passageiros e tripulantes desembarcaram em segurança. A assessoria, contudo, não informou o número de ocupantes do voo.





Fontes ouvidas pela reportagem relataram que, cerca de 20 minutos antes de sobrevoar a região de Belo Horizonte, o piloto percebeu uma indicação de que o trem de pouso estava baixado. Diante da situação, ele decidiu alternar a rota e pousar em Vitória por suspeitar que o equipamento estivesse abaixado, mas sem o travamento necessário para garantir a sustentação da aeronave durante o pouso.





Ainda segundo as informações apuradas, ao tocar a pista, o trem de pouso não conseguiu suportar o peso da aeronave. Com isso, o avião foi baixando gradativamente até encostar a parte inferior da fuselagem, conhecida como "barriga", na pista.





Em nota, a Zurich Airport Brasil informou que o Aeroporto de Vitória segue aberto e operacional. Neste sábado (30), um avião da Azul que seguia para o Recife também fez um pouso de emergência no Aeroporto de Vitória, também em segurança.