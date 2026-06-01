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No Aeroporto de Vitória

"Nada além do susto", diz cantor Anderson Freire sobre pouso forçado em Vitória

Artista gospel estava entre os passageiros de aeronave que apresentou problema no trem de pouso; apesar do susto, Anderson Freire informou que todos ficaram bem

Publicado em 01 de Junho de 2026 às 06:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2026 às 06:52
Cantor Anderson Freire estava no avião que fez o pouso forçado Divulgação/MK Music

O cantor gospel capixaba Anderson Freire viveu momentos de tensão na tarde de domingo (31) após a aeronave em que viajava realizar um pouso de emergência no Aeroporto de Vitória. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.


O avião particular, um modelo Beech B200 Super King Air, precisou alternar a rota e pousar na Capital capixaba depois que o piloto identificou uma falha relacionada ao sistema do trem de pouso durante o voo. A aeronave havia decolado de Barreiras, na Bahia.


Anderson Freire falou à reportagem de A Gazeta após o incidente.

Apesar de tudo, pousamos e todos estão bem! Não sofremos nada além do susto. Mas estamos superbem todos

Anderson Freire Cantor

Aeronave particular modelo Beech B200 Super King Air faz pouso de emergência no Aeroporto de Vitória Leitor/A Gazeta

Fontes ouvidas pela reportagem relataram que, cerca de 20 minutos antes de sobrevoar a região de Belo Horizonte, o piloto percebeu uma indicação de que o trem de pouso estava baixado. Diante da situação, ele decidiu alternar a rota e pousar em Vitória por suspeitar que o equipamento estivesse abaixado, mas sem o travamento necessário para garantir a sustentação da aeronave durante o pouso.


Ainda segundo as informações apuradas, ao tocar a pista, o trem de pouso não conseguiu suportar o peso da aeronave. Com isso, o avião foi baixando gradativamente até encostar a parte inferior da fuselagem, conhecida como "barriga", na pista.


Em nota, a Zurich Airport Brasil, concessionária responsável pela administração do Aeroporto de Vitória, informou que todos os passageiros e tripulantes desembarcaram em segurança. A empresa destacou ainda que o terminal permaneceu aberto e operacional após a ocorrência.


Um vídeo publicado pela esposa do cantor no sábado (30), veja abaixo, mostra o momento em que ele decola na mesma aeronave que sofreu o incidente no domingo.

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