"Nada além do susto", diz cantor Anderson Freire sobre pouso forçado em Vitória

O cantor gospel capixaba Anderson Freire viveu momentos de tensão na tarde de domingo (31) após a aeronave em que viajava realizar um pouso de emergência no Aeroporto de Vitória. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
O avião particular, um modelo Beech B200 Super King Air, precisou alternar a rota e pousar na Capital capixaba depois que o piloto identificou uma falha relacionada ao sistema do trem de pouso durante o voo. A aeronave havia decolado de Barreiras, na Bahia.
Apesar de tudo, pousamos e todos estão bem! Não sofremos nada além do susto. Mas estamos superbem todos
Anderson Freire Cantor
Fontes ouvidas pela reportagem relataram que, cerca de 20 minutos antes de sobrevoar a região de Belo Horizonte, o piloto percebeu uma indicação de que o trem de pouso estava baixado. Diante da situação, ele decidiu alternar a rota e pousar em Vitória por suspeitar que o equipamento estivesse abaixado, mas sem o travamento necessário para garantir a sustentação da aeronave durante o pouso.
Ainda segundo as informações apuradas, ao tocar a pista, o trem de pouso não conseguiu suportar o peso da aeronave. Com isso, o avião foi baixando gradativamente até encostar a parte inferior da fuselagem, conhecida como "barriga", na pista.
Em nota, a Zurich Airport Brasil, concessionária responsável pela administração do Aeroporto de Vitória, informou que todos os passageiros e tripulantes desembarcaram em segurança. A empresa destacou ainda que o terminal permaneceu aberto e operacional após a ocorrência.
Um vídeo publicado pela esposa do cantor no sábado (30), veja abaixo, mostra o momento em que ele decola na mesma aeronave que sofreu o incidente no domingo.