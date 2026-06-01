"Nada além do susto", diz cantor Anderson Freire sobre pouso forçado em Vitória

Fontes ouvidas pela reportagem relataram que, cerca de 20 minutos antes de sobrevoar a região de Belo Horizonte, o piloto percebeu uma indicação de que o trem de pouso estava baixado. Diante da situação, ele decidiu alternar a rota e pousar em Vitória por suspeitar que o equipamento estivesse abaixado, mas sem o travamento necessário para garantir a sustentação da aeronave durante o pouso.





Ainda segundo as informações apuradas, ao tocar a pista, o trem de pouso não conseguiu suportar o peso da aeronave. Com isso, o avião foi baixando gradativamente até encostar a parte inferior da fuselagem, conhecida como "barriga", na pista.





Em nota, a Zurich Airport Brasil, concessionária responsável pela administração do Aeroporto de Vitória, informou que todos os passageiros e tripulantes desembarcaram em segurança. A empresa destacou ainda que o terminal permaneceu aberto e operacional após a ocorrência.





Um vídeo publicado pela esposa do cantor no sábado (30), veja abaixo, mostra o momento em que ele decola na mesma aeronave que sofreu o incidente no domingo.