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Tragédia

Acidente entre caminhão e van deixa 16 mortos em rodovia na BA

Batida aconteceu no domingo (31), na BR-116, em trecho de Santa Terezinha, na Bahia

Publicado em 01 de Junho de 2026 às 08:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jun 2026 às 08:52
Dezesseis pessoas morreram após um caminhão e uma van baterem na BR-116, em Santa Terezinha (BA) Reprodução/Redes Sociais
Dezesseis pessoas morreram neste domingo (31) após um caminhão e uma van baterem na BR-116, em Santa Terezinha (BA).
O caminhão teria invadido a contramão e batido de frente com uma van. De acordo com a Polícia Civil, o motorista do veículo de carga foi socorrido para uma unidade médica após ficar ferido e autuado em flagrante por homicídio doloso.
As 16 vítimas ainda não tiveram as identidades reveladas. Os corpos foram encaminhados para os Institutos Médico-Legais de Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana e Salvador, onde são realizados os procedimentos de identificação e necropsia.
Todas os mortos eram da van. Oito corpos ficaram presos nas ferragens e foram retirados pelo Corpo de Bombeiros.
O caso está sendo investigado pela 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior. Perícias estão sendo feitas para apurar a dinâmica do ocorrido.
A reportagem entrou em contato com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e aguarda retorno.

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