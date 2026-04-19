Mulher morre e três ficam feridos após carro capotar em Baixo Guandu

O nome e a idade da vítima não foram divulgados. As três pessoas feridas — dois homens e uma mulher — foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina. O estado de saúde delas não foi divulgado, assim como a dinâmica do acidente.
O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares. A Polícia Civil (PC) informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Polícia de Baixo Guandu.