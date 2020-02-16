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Vila Pavão

Casal de namorados é assassinado a facadas em praça no ES

Os jovens foram mortos no Centro de Vila Pavão. Três suspeitos foram presos e autuados por duplo homicídio

Publicado em 16 de Fevereiro de 2020 às 17:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2020 às 17:26
As vítimas foram identificadas como Lauriene Melo e Dhemerson Santos Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um casal de namorados foi morto a golpes de faca, em uma praça no Centro de Vila Pavão, região Noroeste do Espírito Santo, neste sábado (15). De acordo com a Polícia Civil, o rapaz de 21 anos e a jovem de 25 foram assassinados durante a madrugada.
As vítimas foram identificadas como Lauriene Melo e Dhemerson Santos. A jovem foi socorrida ainda viva e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Já o namorado morreu no local. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

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De acordo com a Polícia Civil, horas depois do crime, três suspeitos foram presos em uma operação conjunta com a Polícia Militar. Um deles seria o mandante e os outros dois são apontados como executores do duplo homicídio. Os três homens foram autuados em flagrante delito por duplo homicídio consumado e qualificado.
A Polícia Civil não informou os nomes dos suspeitos e disse que segue apurando as motivações do crime, mas as causas podem estar ligadas a uma suposta disputa pelo controle de pontos de tráfico de drogas no município.

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