Uma história cercada de mistério chamou a atenção dos moradores da pequena cidade de Vila Pavão, no Noroeste do Estado. O coveiro de um cemitério localizado no distrito de Praça Rica, na zona Rural da cidade, acionou a polícia após encontrar novas covas que, segundo ele, não foram feitas pelos funcionários do local. O curioso é que o último enterro no cemitério ocorreu há, pelo menos, 90 dias.

Your browser does not support the audio element. Polícia investiga ossada de duas crianças encontradas na zona Rural de Vila Pavão

De acordo com a Polícia Militar, os militares foram acionados na noite desta segunda-feira (21). Segundo relato do coveiro, ele estava fazendo a limpeza quando encontrou a ossada de duas crianças. Ao verificar o local, os restos mortais foram encontrados e a perícia da Polícia Civil foi acionada.