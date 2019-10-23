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Mistério

Polícia investiga ossada de duas crianças encontradas na zona Rural de Vila Pavão

A Polícia Militar foi ao local, constatou o fato e acionou a perícia da Polícia Civil

Publicado em 22 de Outubro de 2019 às 23:00

Leonardo Goliver

Leonardo Goliver

Publicado em 

22 out 2019 às 23:00
Uma história cercada de mistério chamou a atenção dos moradores da pequena cidade de Vila Pavão, no Noroeste do Estado. O coveiro de um cemitério localizado no distrito de Praça Rica, na zona Rural da cidade, acionou a polícia após encontrar novas covas que, segundo ele, não foram feitas pelos funcionários do local. O curioso é que o último enterro no cemitério ocorreu há, pelo menos, 90 dias.
Polícia investiga ossada de duas crianças encontradas na zona Rural de Vila Pavão
De acordo com a Polícia Militar, os militares foram acionados na noite desta segunda-feira (21). Segundo relato do coveiro, ele estava fazendo a limpeza quando encontrou a ossada de duas crianças. Ao verificar o local, os restos mortais foram encontrados e a perícia da Polícia Civil foi acionada.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela delegacia que atende a região. Segundo a PC não há notícia recente de desaparecidos na localidade e, até o momento, não há nenhum indício de crime.

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