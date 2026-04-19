Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus

Um homem de 60 anos morreu após o carro que dirigia capotar na ES 315, na entrada do bairro Village, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (18). De acordo com a Polícia Militar (PM), ao chegarem ao local, os policiais encontraram o motorista preso às ferragens e já sem vida. Um outro ocupante do veículo ficou ferido. A dinâmica do acidente não foi divulgada.
O homem ferido foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), com apoio do Corpo de Bombeiros, e encaminhado ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. O estado de saúde dele não foi informado.
O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para necropsia. A Polícia Civil (PC) informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.