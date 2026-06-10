Cães policiais: 6 raças que se destacam no trabalho de segurança 

Os cães policiais auxiliam diretamente em investigações e reúnem características específicas Crédito: Imagem: wellphoto | Shutterstock

Oscachorrossão conhecidos como excelentes companheiros, mas a relação entre humanos e esses animais vai muito além da convivência dentro de casa. Ao longo da história, eles passaram a desempenhar funções importantes em diferentes áreas, incluindo resgate, assistência, proteção e até trabalhos ligados à segurança pública.Entre essas funções,está a atuação como cães policiais.

Esses animais auxiliam diretamente em investigações, operações, busca por desaparecidos, localização de drogas, armas, explosivos e até mercadorias contrabandeadas. Para desempenhar essas atividades, é necessário reunir características específicas, como inteligência, capacidade de aprendizado, resistência física e, principalmente, um olfato altamente desenvolvido.

Algumas raças apresentam essas características de forma mais evidente, tornando-se escolhas frequentes para esse tipo defunção.Abaixo, confira alguns cães que trabalham como policiais!

1. Pastoralemão

O pastor alemão chama atenção pela inteligência, obediência e facilidade para treinamento Crédito: Imagem: Sabine Hagedorn | Shutterstock

Originário da Alemanha, o pastor alemão é provavelmente a raça mais associada ao trabalho policial. Desenvolvido inicialmente para pastoreio, rapidamente chamou atenção pela inteligência, obediência e facilidade para treinamento. Possui porte grande, corpo musculoso, orelhas eretas e pelagem densa, geralmente preta e castanha. É um cão extremamente leal, equilibrado e protetor,permitindoque atue em diversas funções, incluindo patrulhamento, busca, detecção de substâncias e captura de suspeitos.

2. Pastorbelgamalinois

Opastor belgamalinoisganhou destaque devido à sua velocidade, resistência física e capacidade de trabalho intenso Crédito: Imagem: George Trumpeter | Shutterstock

Opastor belgamalinoisganhou enorme destaque nos últimos anos devido à sua velocidade, resistência física e capacidade de trabalho intenso. Originário da Bélgica, apresenta porte médio, corpo atlético e pelagem curta. É extremamenteatento e aprende comandos rapidamente. Sua disposição para trabalhar por longos períodos faz com que seja frequentemente escolhido para operações especiais, ações táticas e missões militares,em queagilidade e precisão são indispensáveis.

3. Labradorretriever

O labradorretriever tem olfato extremamente eficiente aliado ao comportamento sociável Crédito: Imagem: Radomir Rezny | Shutterstock

Apesar de ser amplamente conhecido como cão de família, olabradorretrievertambém possui características valiosas para o trabalho policial. Originário do Canadá, apresenta porte médio a grande , pelagem curta e personalidade amigável. Seu principal diferencial está no olfato extremamente eficiente aliado ao comportamento sociável. Por isso, costuma ser utilizado em aeroportos, fronteiras e operações de busca, principalmente na detecção de drogas, explosivos e produtos ilegais.

4.Bloodhound

O bloodhoundé considerado um dos cães com o olfato mais poderoso do mundo Crédito: Imagem: Glikiri | Shutterstock

Originário da Bélgica, obloodhoundé considerado um dos cães com o olfato mais poderoso do mundo. Possui aparência marcante, com pele solta, orelhas longas e porte robusto. Sua habilidade de seguir rastros antigos impressiona especialistas e faz com que seja amplamente utilizado em buscas por desaparecidos, fugitivos e investigações criminais. Além disso, apresenta personalidade tranquila, persistente e extremamente focada quando está trabalhando.

5. Rottweiler

Inteligente e extremamente confiante, o rottweiler apresenta grande disposição para treinamentos Crédito: Imagem: Miroshnikova Arina | Shutterstock

Desenvolvido na Alemanha, orottweiler possui origem ligada ao trabalho com rebanhos e proteção. É um cão musculoso, forte e de aparência imponente. Inteligente e extremamente confiante , apresenta grande disposição para treinamentos. Essas características fizeram com que fosse utilizado durante décadas em patrulhamento, guarda e operações policiais, principalmente em atividades que exigem força física e proteção.

6. Doberman

O doberman foi desenvolvido justamente para proteção e segurança Crédito: Imagem: Jelizaveta Karakaja | Shutterstock