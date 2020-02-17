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BR 101

Homem com várias passagens pela polícia é preso pela PRF em Linhares

Durante a abordagem, o suspeito chegou a apontar uma arma para os agentes, mas foi atingido por um tiro e segue internado

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 12:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 12:14
Equipes da Polícia Rodoviária Federal estavam realizando fiscalização de rotina quando encontraram o suspeito Crédito: PRF/Divulgação
Um homem suspeito de efetuar disparos de arma de fogo no meio da rua foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ocorrência foi registrada na noite do último sábado (15), no quilômetro 148, da BR 101, em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo. A identificação do detido não foi divulgada.
De acordo com a PRF, uma equipe realizava fiscalização próximo a um posto de combustível, quando foi avisada por um casal da presença de um homem suspeito no local. Os policiais realizaram buscas na região e encontraram o homem agachado atrás de um veículo com as mesmas características relatadas pelas testemunhas.
Ao ser abordado, o suspeito resistiu aos comandos, sacou uma arma e direcionou para um dos agentes. Nesse momento, diante da ameaça, segundo informações da PRF, um dos policiais efetuou um disparo que atingiu o suspeito.
O homem foi socorrido pelas equipes da PRF e encaminhado para o Hospital Geral de Linhares. Posteriormente, o suspeito foi transferido para um hospital particular da cidade, onde aguarda para ser submetido a um procedimento cirúrgico.
Segundo a PRF, assim que receber alta hospitalar, o suspeito será levado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. A arma e os dois cartuchos deflagrados que estavam com o suspeito foram apreendidos e entregues à Polícia Civil.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito possui várias passagens pela polícia por porte de simulacro de arma de fogo, furto a estabelecimento comercial, furto de bicicleta, roubo de pessoa em via pública e receptação de veículo.
Ainda segundo a PRF, o suspeito deixou o sistema prisional no início de fevereiro de 2020.

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