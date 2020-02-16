Quatro pessoas morrem após carro bater em ponto de ônibus em Pancas

Quatro pessoas morreram em um acidente no final da tarde deste domingo (16), na rodovia Laurindo Barbosa, no trecho entre Pancas e Alto Rio Novo, no Noroeste do Espírito Santo. O carro que em elas estavam colidiu contra um ponto de ônibus e foi parar em uma vala às margens da estrada.
A Polícia Militar disse que cinco estavam no carro. O único sobrevivente foi um menino, Isaque Gabriel Paulo Gonçalves Coelho, de 10 anos. Ele sofreu lesões, mas o estado de saúde ainda não foi informado.
Os outros morreram no local. Segundo a PM, entre os mortos estavam Fábio de Barros Inácio, 44 anos, e Joziana Paulo da Silva Inácio, de 43 anos. Outra vítima foi identificada apenas como Maicon.
As circunstâncias que provocaram o acidente ainda não foram divulgadas.