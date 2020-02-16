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Noroeste do ES

Quatro pessoas morrem após carro bater em ponto de ônibus em Pancas

O acidente ocorreu na rodovia Laurindo Barbosa. Uma criança de 10 anos também estava no carro e sofreu ferimentos

Publicado em 16 de Fevereiro de 2020 às 19:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2020 às 19:50
Quatro pessoas morrem após carro bater em ponto de ônibus em Pancas Crédito: Polícia Militar
Quatro pessoas morreram em um acidente no final da tarde deste domingo (16), na rodovia Laurindo Barbosa, no trecho entre Pancas e Alto Rio Novo, no Noroeste do Espírito Santo. O carro que em elas estavam colidiu contra um ponto de ônibus e foi parar em uma vala às margens da  estrada.
Polícia Militar disse que cinco estavam no carro. O único sobrevivente foi um menino,  Isaque Gabriel Paulo Gonçalves Coelho, de 10 anos. Ele sofreu lesões, mas o estado de saúde ainda não foi informado. 
Os outros morreram no local. Segundo a PM, entre os mortos estavam Fábio de Barros Inácio, 44 anos, e Joziana Paulo da Silva Inácio, de 43 anos. Outra vítima foi identificada apenas como Maicon. 
As circunstâncias que provocaram o acidente ainda não foram divulgadas.

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