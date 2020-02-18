Corpo de mulher é encontrado perto da Rodovia do Contorno, na Serra
O corpo de uma mulher morta a tiros foi encontrado próximo à Rodovia do Contorno, na Serra, na manhã desta terça-feira (18). Doze cápsulas .380 foram localizadas no local, que fica entre a Avenida Piracema e a Rodovia do Contorno, no bairro Jacuhy. A vítima, que aparenta ter entre 20 e 25 anos, tem muitas perfurações pelo corpo - a perícia ainda não soube precisar quantas. A mulher estava sem documentos e, por isso, não foi identificada.
A Polícia Militar foi acionada às 6h30 por motoristas que passavam pelo trecho e viram o corpo.
Trabalhadores da região também relataram que ouviram barulho de tiros durante a madrugada. A perícia da Polícia Civil chegou ao local por volta das 8h . A análise da perícia aponta que ela foi morta há pelo menos dez horas.