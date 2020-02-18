Corpo de mulher é encontrado perto da Rodovia do Contorno, na Serra

A Polícia Militar foi acionada às 6h30 por motoristas que passavam pelo trecho e viram o corpo.

O corpo de um mulher morta a tiros foi encontrado próximo à Rodovia do Contorno, na Serra,

Trabalhadores da região também relataram que ouviram barulho de tiros durante a madrugada. A perícia da Polícia Civil chegou ao local por volta das 8h . A análise da perícia aponta que ela foi morta há pelo menos dez horas.