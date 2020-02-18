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Morta a tiros

Corpo de mulher é encontrado perto da Rodovia do Contorno, na Serra

A vítima tem muitas perfurações pelo corpo - a perícia da Polícia Civil ainda não soube precisar quantas

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 08:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2020 às 08:29
Corpo de mulher é encontrado perto da Rodovia do Contorno, na Serra Crédito: Caíque Verli
Corpo de mulher é encontrado perto da Rodovia do Contorno, na Serra
O corpo de uma mulher morta a tiros foi encontrado próximo à Rodovia do Contorno, na Serra, na manhã desta terça-feira (18). Doze  cápsulas .380 foram localizadas no local, que fica entre a Avenida Piracema e a Rodovia do Contorno, no bairro Jacuhy.  A vítima, que aparenta ter entre 20 e 25 anos, tem muitas perfurações pelo corpo - a perícia ainda não soube precisar quantas. A mulher estava sem documentos e, por isso, não foi identificada.

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O corpo de um mulher morta a tiros foi encontrado próximo à Rodovia do Contorno, na Serra, Crédito: Caíque Verli
Trabalhadores da região também relataram que ouviram barulho de tiros durante a madrugada. A perícia da Polícia Civil chegou ao local por volta das 8h . A análise da perícia aponta que ela foi morta há pelo menos dez horas.

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