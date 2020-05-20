Bandidos roubam carga de cigarro estimada em R$ 100 mil em Cariacica

Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que o trio de criminosos chegou em um carro Fiat Fiorino para cometer o assalto. A vítima não soube informar as características dos suspeitos ou a placa do veículo. Ela foi orientada pela Polícia Militar a registrar o boletim em uma delegacia da Polícia Civil para que o caso seja investigado. Buscas foram realizadas pela região, mas até o momento os suspeitos não foram localizados.