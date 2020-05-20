Bandidos roubam carga de cigarro estimada em R$ 100 mil em Cariacica

Três criminosos armados roubaram uma carga de cigarro estimada em R$ 100 mil, em Jardim América, Cariacica. O crime ocorreu por volta das 7h da manhã desta quarta-feira (20). Segundo relato de uma vítima à Polícia Militar, os bandidos levaram a carga quando os produtos eram entregues em um bar.
Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que o trio de criminosos chegou em um carro Fiat Fiorino para cometer o assalto. A vítima não soube informar as características dos suspeitos ou a placa do veículo. Ela foi orientada pela Polícia Militar a registrar o boletim em uma delegacia da Polícia Civil para que o caso seja investigado. Buscas foram realizadas pela região, mas até o momento os suspeitos não foram localizados.
Em nota, a Polícia Civil afirmou que orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência que deve ser feita, preferencialmente online, por meio da página https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br, para que se tome ciência do caso e inicie as investigações.
"A Polícia Civil ressalta ainda a importância da contribuição da população, via Disque-Denúncia 181. As informações são fundamentais para auxiliar a polícia e o anonimato é totalmente garantido. As informações ainda podem ser enviadas via redes sociais e pelo App 190 ES, gerando ainda mais discrição, visto que o cidadão não precisa telefonar", destacou na nota.