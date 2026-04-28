Acesso à creche e conclusão do ensino médio são desafios da educação no ES, diz estudo

Entre os desafios pontuados pelo Todos pela Educação, está o baixo acesso à creche. No Espírito Santo, apenas 35% das crianças de 0 a 3 anos estão matriculadas, índice menor do que a média nacional (39%) e distante da meta de 50% prevista no Plano Nacional de Educação (PNE), que deveria ter sido alcançada até 2024.





Além disso, entre as matrículas em creche na rede pública, apenas 30% são em tempo integral, colocando o Espírito Santo na 21ª posição do ranking nacional nesse indicador.







Pedro Rodrigues, coordenador de Políticas Educacionais do Todos Pela Educação, observa que esse é um problema relacionado diretamente às redes municipais, responsáveis pela oferta na educação infantil. Mas diz que existem exemplos de parceria entre governos e prefeituras para ampliar as vagas para essa faixa etária, uma vez que a falta de recursos das administrações municipais costuma ser um obstáculo para a construção de creches.





"São ações feitas em todo o país em regime de colaboração para expansão das creches. Existem vários modelos possíveis, com o governo do Estado ou incentivo do governo federal, e que podem ser explorados", sugere Rodrigues.





O acesso também é um problema no ensino médio, assim como a conclusão desta etapa. A taxa bruta de matrícula, segundo o Todos pela Educação, é de 78%, abaixo do Sudeste (88%) e do Brasil (84%). Na outra ponta, apenas 70% dos jovens encerram o nível médio até os 19 anos — idade considerada ainda adequada, embora com a possibilidade de ter havido uma reprovação na trajetória educacional. Esse é um percentual inferior às médias regional (80%) e nacional (74%), deixando o Espírito Santo na 18ª posição do ranking no país.





Para Rodrigues, uma das estratégias, especialmente para os alunos terminarem os estudos no tempo certo, é construir políticas sob o guarda-chuva da recomposição de aprendizagem, como aulas de reforço com atendimento especializado na própria aula ou no contraturno.

"A gente sabe que é nesse acúmulo de não aprendizagens que pode se acabar em reprovação. Então, é preciso olhar para esses jovens que estão acumulando defasagens", recomenda.





O Espírito Santo também carrega a desigualdade como um fator de preocupação. No acesso à creche, a taxa varia de 35% entre os mais pobres para 65% entre os mais ricos. Já no ensino médio, apenas 50% dos jovens de menor renda concluem a etapa até os 19 anos, frente a 90% entre os que têm mais recurso financeiro. Portanto, na avaliação de Rodrigues, o foco da atuação dos educadores tem que ser direcionado aos mais vulneráveis.