Homem procurado pela Interpol é preso na Serra

Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira

A Polícia Militar prendeu, na noite de terça-feira (19), um homem procurado pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol). Ele foi localizado no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. Contra ele havia mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de Varginha, em Minas Gerais, pelos crimes de roubo e sequestro.

Após denúncias, a equipe de inteligência passou a realizar diligências na tentativa de localizar o indivíduo. Uma ação integrada, entre o Serviço de Inteligência da 14ª Companhia Independente e militares do policiamento ostensivo do 6º Batalhão, resultou na detenção do suspeito, que é de Minas Gerais, mas estaria escondido na Serra.