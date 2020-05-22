Suspeitos de cometer 10 homicídios em cinco meses são presos em Cariacica

Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica Crédito: Larissa Avilez

Três criminosos integrantes de uma associação criminosa que atua no bairro Nova Rosa da Penha , em Cariacica , foram presos durante operação conjunta entre a Polícia Civil Militar . O trio, de 18, 23 e 26 anos, é responsável pela morte de um jovem identificado como João Vitor, e o crime aconteceu no dia 25 de março no mesmo bairro. Segundo a polícia, os detidos são suspeitos de cometer dez homicídios nos cinco primeiros meses de 2020.

Em coletiva de imprensa, o delegado Eduardo Khaddour explicou que dois dos criminosos figuram como coautores em dez assassinatos e que a polícia apura outros homicídios, consumados e tentados, praticados no referido bairro somente neste ano. Duas prisões aconteceram na última quinta-feira (22) e a outra, na semana passada.

"Eles estavam expulsando moradores da localidade, se apropriando de bens dos moradores. Com a retirada deles, acreditamos que o bairro ficará mais tranquilo" Eduardo Khaddour - Delegado titular da DHPP de Cariacica

Khaddour relatou que João Vitor foi assassinado no dia 25 de março no bairro Nova Rosa da Penha. Espancado dentro de casa, arrastado para via pública e executado a tiros. A motivação do crime, segundo o delegado, seria porque João Vitor estaria envolvido amorosamente com a companheira do mandante do crime.

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"O crime foi cometido na presença de várias pessoas, e eles gritavam para quem quisesse ouvir que, se fizessem contato com a polícia, seriam mortas. Quero frisar aqui que nenhum crime vai passar impune no município de Cariacica", disse.