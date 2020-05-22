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Novo Horizonte

Carpinteiro idoso é espancado e morto a tiros em Cariacica

Crime aconteceu em um terreno perto da casa da vítima, em Novo Horizonte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 15:54

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 15:54

Idoso de 65 anos foi morto em terreno no bairro Novo Horizonte, em Cariacica
Idoso de 65 anos foi morto em terreno no bairro Novo Horizonte, em Cariacica Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Um idoso de 65 anos foi espancado e assassinado com cerca de 10 tiros na noite desta quinta-feira (21) no bairro Novo Horizonte, em Cariacica, na Grande Vitória. O carpinteiro foi morto em um terreno perto da casa onde morava sozinho.
De acordo com o depoimento de testemunhas que conheciam a vítima, mas que não quiseram se identificar, o idoso tinha o costume de andar sem roupas pelo quintal, mostrando suas partes íntimas para mulheres e crianças. Essa, para eles, pode ter sido a motivação do crime.
Os vizinhos contam que ele teria repetido o ato nesta quinta (21) e um traficante que passava pela rua teria visto o carpinteiro sem roupas. Revoltado com a situação, ele começou a agredi-lo.
Em seguida, o traficante teria chamado comparsas, que levaram o idoso para o terreno, onde continuou sendo espancado e depois foi assassinado a tiros.
Para os familiares da vítima, o crime foi um choque. Eles afirmam que não tinham conhecimento desse tipo de comportamento por parte do idoso, mas pontuam que mesmo que a informação seja verdadeira, ela não justifica o assassinato em hipótese alguma.
"Independentemente de a pessoa ter cometido um erro, isso não justifica tirarem a vida dela. Quem tem que fazer isso é a punição da Justiça. Tivemos conhecimento desses fatos hoje pela manhã. Isso é uma especulação, nós que somos parentes não sabemos o que houve. Estamos tão surpresos quanto todo mundo", disse um familiar, que não quis se identificar.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.
Ainda de acordo com a polícia, nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Com informações do G1 ES

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