Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Polícia identifica empresário morto a tiros na obra de casa em Cariacica

Na tarde desta quinta-feira (21),  homens de moto chegaram atirando na obra da residência do dono de uma loja de motos em Cariacica, que morreu no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 08:30

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 08:30

A oficina do empresário Lucyanderson Mageski era especializada no reparo de motos
A oficina do empresário Lucyanderson Mageski era especializada no reparo de motos Crédito: Reprodução/Instagram
A Polícia Civil identificou o empresário assassinado a tiros na tarde desta quinta-feira (21), Campo Grande, em Cariacica, na Grande Vitória. Trata-se do empresário Lucyanderson Mageski, de 40 anos.
Polícia identifica empresário morto a tiros na obra de casa em Cariacica

Veja Também

Caim: 52 suspeitos são detidos na sexta fase da operação no ES

Vídeo: motorista de carreta faz manobra proibida na BR 101, na Serra

Homem é assassinado a tiros no bairro Vista Dourada, em Cariacica

Segundo as investigações iniciais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, por volta das 17 horas, a vítima estava orientando pedreiros na reforma da própria casa, quando dois homens chegaram de moto. O que estava na garupa desceu e atirou contra o empresário, que morreu no local. Após o crime, a dupla fugiu e, até o momento, não foi localizada.
Lucyanderson era bastante conhecido na região de Campo Grande e também de Vila Capixaba, pois era proprietário de uma loja especializada em motos, chamada Ciclogeski. O crime já está em investigação pelo DHPP, mas, até o momento, não se sabe a motivação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alemanha cria mecanismo de busca para saber se ancestrais eram nazistas
Imagem de destaque
Homem é espancado por traficantes ao tentar trocar bike elétrica furtada por drogas
Imagem de destaque
Dono da página 'Choquei' é preso na mesma operação que MC Ryan e MC Poze

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados