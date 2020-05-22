A Polícia Civil identificou o empresário assassinado a tiros na tarde desta quinta-feira (21), Campo Grande, em Cariacica, na Grande Vitória. Trata-se do empresário Lucyanderson Mageski, de 40 anos.
Polícia identifica empresário morto a tiros na obra de casa em Cariacica
Segundo as investigações iniciais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, por volta das 17 horas, a vítima estava orientando pedreiros na reforma da própria casa, quando dois homens chegaram de moto. O que estava na garupa desceu e atirou contra o empresário, que morreu no local. Após o crime, a dupla fugiu e, até o momento, não foi localizada.
Lucyanderson era bastante conhecido na região de Campo Grande e também de Vila Capixaba, pois era proprietário de uma loja especializada em motos, chamada Ciclogeski. O crime já está em investigação pelo DHPP, mas, até o momento, não se sabe a motivação.