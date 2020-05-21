Vídeo: motorista de carreta faz manobra proibida na BR 101, na Serra

Motociclista flagra caminhão em manobra irregular na BR 101 Crédito: Internauta | A Gazeta

Um motociclista flagrou um motorista de caminhão realizando uma manobra irregular no início da tarde desta quinta-feira (21) na BR 101, na Serra . Acionado pela reportagem, o motociclista, que é contador de 35 anos e preferiu não se identificar, detalhou o flagra.

"Aconteceu por volta de 12h, sentido André Carloni x Serra. Eu estava parado no sinal e vi os pedestres recuando. Frequentemente eu flagro essas infrações no trânsito", disse.

ASSISTA

Questionado se grava com frequência infrações de trânsito, o contador explicou. "Eu sempre gravo minha locomoção no trânsito por questão de segurança pessoal. Já sofri um acidente em que o outro motorista fugiu, então a partir daquele acontecimento, comecei a gravar", explicou.

MOTORISTA PODE SER MULTADO?

Apesar de a rodovia ser administrada pela concessionária Eco101, quem fiscaliza o trânsito é a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) . O órgão alegou que, no vídeo em questão, quando a carreta deriva da pista lateral para a central, são duas infrações:

Do Art. 208 do Código de Trânsito Brasileiro, que é avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória, da pista central; O não respeito à travessia do pedestre  que tentou iniciar a travessia da faixa da pista central conforme preconiza o artigo 214 inciso II, que diz: "deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado: II - que não haja concluído a travessia mesmo que ocorra sinal verde para o veículo".

