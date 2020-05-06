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Multa de R$ 128?

Passando a limpo: quem não usar máscara no carro pode ser multado?

Segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) é falsa a mensagem que circula nas redes sociais afirmando que motoristas e motociclistas podem ser multados se estiverem sem máscara
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 12:14

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 12:14

No bairro Glória, em Vila Velha, é possível ver pessoas atendendo a determinação do governo de usar máscara de proteção contra o coronavírus
No bairro Glória, em Vila Velha, é possível ver pessoas atendendo a determinação do governo de usar máscara de proteção contra o coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva
Em tempo de pandemia de Covid-19, é preciso evitar sair na rua e quando não tiver jeito, é preciso sair utilizando máscara de proteção facial. A recomendação é para evitar a propagação do novo coronavírus e tem deixado muita gente em alerta sobre o assunto. Mas até no carro tem que usar máscara? Quem não usar, paga multa? Circula nas redes sociais e em grupos de WhatsApp uma mensagem informando que motoristas e motociclistas serão multados se estiverem sem máscara. A mensagem, no entanto, é falsa, segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (ES).
O texto, que cita o Detran, afirma que "todos devem usar máscara dentro do carro" e diz que o motorista que não estiver esse equipamento de proteção individual (EPI) pode receber multa de R$ 128, além de perder três pontos na carteira.

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"Detran e Polícia Militar estão orientados a multar, a partir de amanhã, quem estiver dirigindo sem máscara e quem estiver dentro do carro. Isso serve para motos também", diz a falsa mensagem.
Mensagem que informa que Detran vai multar motorista que dirigir sem máscara é falsa
Mensagem que informa que Detran vai multar motorista que dirigir sem máscara é falsa Crédito: Reprodução / Whatsapp

O QUE DIZ O DETRAN-ES

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) afirma que a mensagem citada é falsa e que o órgão só pode legislar no que diz respeito ao trânsito, logo não pode multar quem estiver sem máscara.
"É falsa a mensagem que vem sendo compartilhada sobre a aplicação de multas para condutores dirigindo sem máscaras no Espírito Santo, uma vez que o órgão somente pode legislar no que diz respeito ao trânsito e não há nenhuma previsão nesse sentido no Código de Trânsito Brasileiro. O Detran|ES acrescenta que qualquer medida adotada pelo órgão é divulgada no site www.detran.es.gov.br e através de seus canais oficiais nas redes sociais. Embora não seja infração de trânsito, o órgão recomenda a seus servidores e usuários o uso de máscara sempre que necessário sair de casa", diz a nota.

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