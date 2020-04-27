'Crianças menores de 2 anos não sabem usar máscara', diz médica do ES

Crianças menores de 2 anos não sabem usar máscaras Crédito: Shutterstock

Bom Dia ES, da TV Gazeta, nesta segunda-feira (27), ela afirmou que nessa idade as crianças não sabem usar o utensílio de proteção corretamente e a manipulação incorreta pode facilitar ainda mais a contaminação. O uso das máscaras cirúrgicas ou caseiras é uma das medidas mais eficazes para evitar a disseminação do novo coronavírus . Porém, não é recomendado para crianças menores de 2 anos, de acordo com a médica infectologista Rúbia Miossi. Em entrevista ao, nesta segunda-feira (27), ela afirmou que nessa idade as crianças não sabem usar o utensílio de proteção corretamente e a manipulação incorreta pode facilitar ainda mais a contaminação.

A médica explicou que não há como colocar a máscara em crianças dessa idade porque elas ainda não têm discernimento para o manuseio, cometendo erros como colocar as mãos ou morder o utensílio.

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"Em crianças menores de dois anos a máscara vira mais uma fonte contaminação do que proteção. O ideal é evitar sair com a criança de casa e, se não houver jeito, procurar locais sem aglomerações de pessoas. A máscara não vai funcionar adequadamente com elas. Já em crianças maiores de dois anos, conseguimos ensinar e elas aprendem fácil. Mas para menores, é impossível, nem é recomendável pela Sociedade Brasileira de Pediatria", explicou.

PRINCIPAIS ERROS AO USAR A MÁSCARA

A médica completou quais são as principais falhas ao usar as máscaras. Uma delas é sobre o uso inadequado, como deixar o assessório abaixo do nariz, acima do queixo, ou passando a mão no utensílio.