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'Crianças menores de 2 anos não sabem usar máscara', diz médica do ES

A infectologista Rúbia Miossi explicou que, nessa faixa etária, a criança ainda não tem discernimento para o manuseio da máscara, cometendo erros como colocar as mãos na máscara ou morder o utensílio, tornando-a em fonte de contaminação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 09:16

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 09:16

Cuidados essenciais devem ser ensinados às crianças de forma leve
Crianças menores de 2 anos não sabem usar máscaras Crédito: Shutterstock
O uso das máscaras cirúrgicas ou caseiras é uma das medidas mais eficazes para evitar a disseminação do novo coronavírus. Porém, não é recomendado para crianças menores de 2 anos, de acordo com a médica infectologista Rúbia Miossi. Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, nesta segunda-feira (27), ela afirmou que nessa idade as crianças não sabem usar o utensílio de proteção corretamente e a manipulação incorreta pode facilitar ainda mais a contaminação.  
A médica explicou que não há como colocar a máscara em crianças dessa idade porque elas ainda não têm discernimento para o manuseio, cometendo erros como colocar as mãos ou morder o utensílio.
Crianças menores de 2 anos não sabem usar máscara, diz médica do ES
"Em crianças menores de dois anos a máscara vira mais uma fonte contaminação do que proteção. O ideal é evitar sair com a criança de casa e, se não houver jeito, procurar locais sem aglomerações de pessoas. A máscara não vai funcionar adequadamente com elas. Já em crianças maiores de dois anos, conseguimos ensinar e elas aprendem fácil. Mas para menores, é impossível, nem é recomendável pela Sociedade Brasileira de Pediatria", explicou. 

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PRINCIPAIS ERROS AO USAR A MÁSCARA

A médica completou quais são as principais falhas ao usar as máscaras. Uma delas é sobre o uso inadequado, como deixar o assessório abaixo do nariz, acima do queixo, ou passando a mão no utensílio.
"Se colocar a mão na máscara, você pode sujá-la. Ou, se a máscara estiver suja, você contamina a mão. Mas uma das falhas que mais tenho visto é de pessoas deixando a máscara pendurada em uma das orelhas ou colocando no bolso para se alimentar.  O jeito correto é: tirar a máscara - sempre pela alça, e guardá-la em um papel-toalha enquanto se alimenta. Depois coloca a máscara de volta, sem tocar na parte da frente, e joga o papel fora. Esse é um assessório que estamos aprendendo a usar agora. Não é agradável, mas é necessário fazer o uso de forma correta", disse. 

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