Homem é assassinado em canteiro de obras em Cariacica

Um homem foi assassinado no canteiro de uma obra no bairro Alto Dona Augusta, em Cariacica, na tarde desta quinta-feira (21). De acordo com informações de testemunhas, ele estava acompanhando os trabalhadores da obra quando foi abordado por dois homens em uma moto, que atiraram e fugiram. Testemunhas afirmaram que a vítima é um empresário de 40 anos que possui lojas em Cariacica.