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Crime

Homem é assassinado em canteiro de obras em Cariacica

Segundo testemunhas, ele estava acompanhando a obra no bairro Alto Dona Augusta quando foi abordado por dois homens em uma moto, que dispararam e fugiram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 21:56

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 21:56

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Homem de 40 anos foi assassinado em canteiro de obras em Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Um homem foi assassinado no canteiro de uma obra no bairro Alto Dona Augusta, em Cariacica, na tarde desta quinta-feira (21). De acordo com informações de testemunhas, ele estava acompanhando os trabalhadores da obra quando foi abordado por dois homens em uma moto, que atiraram e fugiram. Testemunhas afirmaram que a vítima é um empresário de 40 anos que possui lojas em Cariacica.
 Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento e não poderia passar  informações sobre o caso no momento.

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