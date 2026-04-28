Almoço saudável: 5 receitas leves com frango para incluir na dieta

O frango é um alimento bastante valorizado na alimentação equilibrada por ser rico em proteínas de alta qualidade, que contribuem para a manutenção dos músculos e para a saciedade ao longo do dia. Além disso, é uma carne leve, de fácil digestão e com menor teor de gordura quando comparada a outras opções, especialmente quando preparada sem pele. Sua grande versatilidade na cozinha permite diferentes formas de preparo, sendo uma excelente escolha para receitas de almoço. Veja!
1. Frango leve ao molho rústico de tomate
Ingredientes
- 6 coxas e sobrecoxas de frango sem pele
- 2 tomates maduros picados
- 1/2 pimentão vermelho picado
- 1/2 pimentão amarelo picado
- 1 colher de sopa de alcaparra
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 cebola picada
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Páprica doce, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/2 xícara de chá de água
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere o frango com sal, pimenta-do-reino, alho e páprica. Deixe descansar por pelo menos 20 minutos para pegar sabor. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure levemente os pedaços de frango de todos os lados. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola até ficar macia. Acrescente os pimentões e refogue por mais alguns minutos. Adicione os tomates e misture bem, deixando formar um molho natural. Volte o frango para a panela, acrescente a água e a alcaparra. Tampe e cozinhe em fogo baixo por cerca de 25 a 30 minutos, até o frango ficar macio e bem cozido. Sirva em seguida.
2. Salada de frango com manga e hortelã
Ingredientes
Frango
- 1 peito de frango cortado em cubos
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de chá de azeite de oliva
- Páprica, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Salada
- 1 manga madura cortada em cubos
- 2 xícaras de chá de folhas de rúcula
- 1/2 pepino cortado em rodelas
- 1/2 cebola-roxa fatiada
- Folhas de hortelã a gosto
- 10 tomates-cereja cortados ao meio
Molho
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de chá de mel
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Frango
Em um recipiente, tempere o frango com limão, sal, pimenta-do-reino e páprica. Deixe marinar por 15 a 20 minutos. Em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe o frango até dourar e ficar bem cozido. Reserve e deixe esfriar levemente.
Salada
Em uma tigela grande, disponha as folhas de rúcula como base. Adicione a manga, o pepino, a cebola-roxa, os tomates-cereja e a hortelã. Distribua o frango sobre a salada.
Molho
Misture todos os ingredientes do molho em um recipiente e regue a salada na hora de servir.
3. Frango ao limão com couve refogada
Ingredientes
Frango
- 2 filés de peito de frango
- Suco de 1 limão
- 1 colher de chá de azeite de oliva
- 2 dentes de alho picados
- Páprica, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Couve
- 1 maço de couve fatiada bem fina
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de chá de azeite de oliva
- Sal a gosto
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Frango
Em um recipiente, tempere o frango com suco de limão, alho, sal, pimenta-do-reino e páprica. Deixe marinar por cerca de 20 minutos para intensificar o sabor. Aqueça uma frigideira antiaderente com o azeite e grelhe os filés em fogo médio até ficarem dourados por fora e bem cozidos por dentro. Reserve.
Couve
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até começar a dourar levemente. Adicione a couve e mexa rapidamente por 2 a 3 minutos, apenas até murchar, mantendo a cor verde vibrante. Tempere com sal e finalize com um toque de limão. Sirva o frango grelhado acompanhado da couve refogada.
4. Salada saudável de frango grelhado
Ingredientes
Frango
- 1 peito de frango cortado em cubos
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de chá de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Salada
- Folhas de alface fatiadas a gosto
- 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- 1/2 xícara de chá de milho-verde cozido
- 1/2 pepino cortado em tiras finas
- 2 colheres de sopa de queijo branco esfarelado
- Salsinha picada a gosto
Molho
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de chá de mostarda
- Sal e pimenta moída a gosto
Modo de preparo
Frango
Em um recipiente, tempere o frango com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por 15 a 20 minutos. Aqueça uma frigideira antiaderente com o azeite em fogo médio e grelhe o frango até dourar e ficar bem cozido. Reserve.
Salada
Em uma tigela, monte a base com as folhas de alface. Adicione o tomate-cereja, o milho-verde, o pepino e o queijo esfarelado. Distribua o frango grelhado por cima.
Molho
Misture os ingredientes do molho em um recipiente e regue a salada na hora de servir.
5. Frango desfiado com abobrinha
Ingredientes
Frango
- 1 peito de frango
- 2 dentes de alho
- 1/2 cebola picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 folha de louro
- Água suficiente para cozinhar
Abobrinha
- 2 abobrinhas cortadas em cubos
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de chá de azeite de oliva
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Frango
Em uma panela, coloque o peito de frango, o alho, a cebola, o sal, a pimenta-do-reino e a folha de louro. Cubra com água e cozinhe até o frango ficar macio (cerca de 20 a 25 minutos). Retire o frango, espere amornar e desfie com a ajuda de dois garfos. Reserve um pouco do caldo do cozimento.
Abobrinha
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar levemente. Adicione a abobrinha e refogue por alguns minutos, mexendo, até ficar macia, porém ainda firme. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o frango desfiado à abobrinha, misture bem e adicione um pouco do caldo reservado para deixar mais suculento. Finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.