Almoço saudável: 5 receitas leves com frango para incluir na dieta

Frango leve ao molho rústico de tomate Crédito: Imagem: Sergii Koval | Shutterstock

O frango é um alimento bastante valorizado na alimentação equilibrada por ser rico em proteínas de alta qualidade, que contribuem para a manutenção dos músculos e para a saciedade ao longo do dia. Além disso, é uma carne leve, de fácil digestão e com menor teor de gordura quando comparada a outras opções, especialmente quando preparada sem pele. Sua grande versatilidade na cozinha permite diferentes formas de preparo, sendo uma excelente escolha para receitas de almoço. Veja!

1. Frango leve ao molho rústico de tomate

Ingredientes

6 coxas e sobrecoxas de frango sem pele

2 tomates maduros picados

1/2 pimentão vermelho picado

1/2 pimentão amarelo picado

1 colher de sopa de alcaparra

2 dentes de alho picados

1/2 cebola picada

1 colher de sopa de azeite de oliva

Páprica doce, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o frango com sal, pimenta-do-reino, alho e páprica. Deixe descansar por pelo menos 20 minutos para pegar sabor. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure levemente os pedaços de frango de todos os lados. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola até ficar macia. Acrescente os pimentões e refogue por mais alguns minutos. Adicione os tomates e misture bem, deixando formar um molho natural. Volte o frango para a panela, acrescente a água e a alcaparra. Tampe e cozinhe em fogo baixo por cerca de 25 a 30 minutos, até o frango ficar macio e bem cozido. Sirva em seguida.

2. Salada de frango com manga e hortelã

Ingredientes

Frango

1 peito de frango cortado em cubos

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de azeite de oliva

Páprica, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salada

1 manga madura cortada em cubos

2 xícaras de chá de folhas de rúcula

1/2 pepino cortado em rodelas

1/2 cebola-roxa fatiada

Folhas de hortelã a gosto

10 tomates-cereja cortados ao meio

Molho

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de mel

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Frango

Em um recipiente, tempere o frango com limão, sal, pimenta-do-reino e páprica. Deixe marinar por 15 a 20 minutos. Em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe o frango até dourar e ficar bem cozido. Reserve e deixe esfriar levemente.

Salada

Em uma tigela grande, disponha as folhas de rúcula como base. Adicione a manga, o pepino, a cebola-roxa, os tomates-cereja e a hortelã. Distribua o frango sobre a salada.

Molho

Misture todos os ingredientes do molho em um recipiente e regue a salada na hora de servir.

3. Frango ao limão com couve refogada

Ingredientes

Frango

2 filés de peito de frango

Suco de 1 limão

1 colher de chá de azeite de oliva

2 dentes de alho picados

Páprica, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Couve

1 maço de couve fatiada bem fina

1 dente de alho picado

1 colher de chá de azeite de oliva

Sal a gosto

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Frango

Em um recipiente, tempere o frango com suco de limão, alho, sal, pimenta-do-reino e páprica. Deixe marinar por cerca de 20 minutos para intensificar o sabor. Aqueça uma frigideira antiaderente com o azeite e grelhe os filés em fogo médio até ficarem dourados por fora e bem cozidos por dentro. Reserve.

Couve

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até começar a dourar levemente. Adicione a couve e mexa rapidamente por 2 a 3 minutos, apenas até murchar, mantendo a cor verde vibrante. Tempere com sal e finalize com um toque de limão. Sirva o frango grelhado acompanhado da couve refogada.

Salada saudável de frango grelhado Crédito: Imagem: Elena Veselova | Shutterstock

4. Salada saudável de frango grelhado

Ingredientes

Frango

1 peito de frango cortado em cubos

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salada

Folhas de alface fatiadas a gosto

1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1/2 xícara de chá de milho-verde cozido

1/2 pepino cortado em tiras finas

2 colheres de sopa de queijo branco esfarelado

Salsinha picada a gosto

Molho

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de mostarda

Sal e pimenta moída a gosto

Modo de preparo

Frango

Em um recipiente, tempere o frango com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por 15 a 20 minutos. Aqueça uma frigideira antiaderente com o azeite em fogo médio e grelhe o frango até dourar e ficar bem cozido. Reserve.

Salada

Em uma tigela, monte a base com as folhas de alface. Adicione o tomate-cereja, o milho-verde, o pepino e o queijo esfarelado. Distribua o frango grelhado por cima.

Molho

Misture os ingredientes do molho em um recipiente e regue a salada na hora de servir.

5. Frango desfiado com abobrinha

Ingredientes

Frango

1 peito de frango

2 dentes de alho

1/2 cebola picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 folha de louro

Água suficiente para cozinhar

Abobrinha

2 abobrinhas cortadas em cubos

1 dente de alho picado

1 colher de chá de azeite de oliva

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Frango

Em uma panela, coloque o peito de frango, o alho, a cebola, o sal, a pimenta-do-reino e a folha de louro. Cubra com água e cozinhe até o frango ficar macio (cerca de 20 a 25 minutos). Retire o frango, espere amornar e desfie com a ajuda de dois garfos. Reserve um pouco do caldo do cozimento.

Abobrinha