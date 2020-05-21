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Violência no ES

Homem é assassinado a tiros no bairro Vista Dourada, em Cariacica

Polícia Militar recebeu um chamado para averiguar uma troca de tiros e, ao chegar ao bairro, constatou a morte do homem. Vítima ainda não foi identificada pela polícia e nenhum suspeito foi localizado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 11:27

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 11:27

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
A Polícia Militar foi ao local do crime, porém nenhum suspeito foi localizado em Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Um homem morreu na manhã desta quinta-feira (21), por volta das 8h20, no bairro Vista Dourada, em Cariacica, na Grande Vitória, após ser atingido por disparos de arma de fogo, segundo informações da Polícia Militar.
Logo cedo, a polícia foi acionada para averiguar uma denúncia de troca de tiros na região. Ao chegarem ao local, os policiais militares já encontraram o homem sem vida. A PM realizou buscas na região onde o crime ocorreu, mas nenhum suspeito foi localizado.

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Já a Polícia Civil informou que o caso está em investigação pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e as informações apenas serão repassadas após o encerramento das diligências.

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