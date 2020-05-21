Homem é assassinado a tiros no bairro Vista Dourada, em Cariacica

Um homem morreu na manhã desta quinta-feira (21), por volta das 8h20, no bairro Vista Dourada, em Cariacica, na Grande Vitória, após ser atingido por disparos de arma de fogo, segundo informações da Polícia Militar.
Logo cedo, a polícia foi acionada para averiguar uma denúncia de troca de tiros na região. Ao chegarem ao local, os policiais militares já encontraram o homem sem vida. A PM realizou buscas na região onde o crime ocorreu, mas nenhum suspeito foi localizado.
Já a Polícia Civil informou que o caso está em investigação pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e as informações apenas serão repassadas após o encerramento das diligências.